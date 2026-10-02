Существенные и принципиальные ошибки: "Манчестер Сити" подал официальную апелляцию на решение АПЛ

"Манчестер Сити" официально обжаловал решение независимой комиссии Английской Премьер-лиги, признавшей клуб виновным в систематических нарушениях финансовых правил. Об этом сообщила пресс-служба "горожан".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление "Манчестер Сити" .

Официальная позиция клуба

В своем заявлении представители Манчестер Сити подчеркнули, что считают вердикт комиссии абсолютно необоснованным и юридически слабым.

"Клуб твердо придерживается позиции, что в заключении комиссии содержатся очевидные существенные ошибки - как правовые, так и принципиальные и фактические - и что он ненадежен. Клуб не виновен в обвинениях, выдвинутых АПЛ, и в подтверждение всех позиций клуба по этому делу существует исчерпывающий массив неоспоримых доказательств", - говорится.

В клубе отметили, что будут и дальше соблюдать надлежащие процедуры, однако будут ограничивать собственные заявления, пока не закончатся все судебные разбирательства.

Суть обвинений и масштаб финансовых махинаций

29 сентября независимая комиссия АПЛ признала "Манчестер Сити" виновным в масштабных финансовых нарушениях. Следствие охватило девять сезонов подряд – с кампании 2009/10 по 2017/18.

По данным расследования, манкунианцы использовали схемы с фиктивными соглашениями с коммерческими партнерами и контрагентами для искусственного завышения доходов.

Благодаря этим махинациям клуб искусственно увеличил доходы и скрыл расходы на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов (около 1 миллиарда евро).

В течение указанного периода "горожане" предоставляли регуляторным органам и аудиторам мнительные финансовые данные. Премьер-лига еще не объявила окончательного наказания для клуба, поскольку процедура рассмотрения апелляции продолжается.