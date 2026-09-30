"Теория заговора АПЛ": гендиректор "Манчестер Сити" резко отреагировал на обвинительный вердикт и анонсировал апелляцию

Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что решение комиссии АПЛ, признавшей клуб виновным в нарушении финансовых правил, является результатом "теории заговора". Руководство "горожан" уже готовит официальную апелляцию.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание ESPN.
Независимая комиссия признала "Манчестер Сити" виновным по обвинениям, касающимся нарушения финансовых правил Английской Премьер-лиги в период с сезона-2009/10 по 2017/18. В своем видеообращении к работникам клуба Ферран Сориано подчеркнул, что все дело базируется на фальшивом фундаменте.
"Все дело АПЛ против нас базируется на единственном ложном обвинении: якобы личные средства владельца тайно перечислялись в клуб через некоторых спонсоров из Абу-Даби. К удивлению для нас и наших юристов, после почти двух лет комиссия выдала заключение, которое поддерживает теорию заговора АПЛ. Для этого им пришлось игнорировать развернутые доказательства, предоставленые клубом", - заявил Сориано.
По словам функционера, юристы предоставляли банковские выписки, денежные переводы и свидетельские показания, которые полностью опровергают факт привлечения денег собственника.
Руководство "горожан" убеждено в своей правоте и планирует задействовать все возможные юридические механизмы для защиты репутации:
Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" сочли виновным в серьезных финансовых нарушениях.