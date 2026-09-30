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Футбол 30 сентября 2026 · 07:44

"Теория заговора АПЛ": гендиректор "Манчестер Сити" резко отреагировал на обвинительный вердикт и анонсировал апелляцию

Ферран Сориано назвал решение независимой комиссии ошибочным и пообещал подать апелляцию
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Теория заговора АПЛ": гендиректор "Манчестер Сити" резко отреагировал на обвинительный вердикт и анонсировал апелляцию
Ферран Сориано (Фото: mancity.com)
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Генеральный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано заявил, что решение комиссии АПЛ, признавшей клуб виновным в нарушении финансовых правил, является результатом "теории заговора". Руководство "горожан" уже готовит официальную апелляцию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание ESPN.

Обвинение в "теории заговора" и непризнание вины

Независимая комиссия признала "Манчестер Сити" виновным по обвинениям, касающимся нарушения финансовых правил Английской Премьер-лиги в период с сезона-2009/10 по 2017/18. В своем видеообращении к работникам клуба Ферран Сориано подчеркнул, что все дело базируется на фальшивом фундаменте.

"Все дело АПЛ против нас базируется на единственном ложном обвинении: якобы личные средства владельца тайно перечислялись в клуб через некоторых спонсоров из Абу-Даби. К удивлению для нас и наших юристов, после почти двух лет комиссия выдала заключение, которое поддерживает теорию заговора АПЛ. Для этого им пришлось игнорировать развернутые доказательства, предоставленые клубом", - заявил Сориано.

По словам функционера, юристы предоставляли банковские выписки, денежные переводы и свидетельские показания, которые полностью опровергают факт привлечения денег собственника.

Апелляция, аналогия с 2020-м годом и требования компенсации

Руководство "горожан" убеждено в своей правоте и планирует задействовать все возможные юридические механизмы для защиты репутации:

  • юристы готовят иск, где укажут на существенные материальные ошибки комиссии по закону, принципам и фактам;
  • Сориано напомнил о событиях 2020 года, когда УЕФА отстранила клуб от еврокубков, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью отменил это решение;
  • "Манчестер Сити" планирует принимать все меры для защиты клуба и потребовать компенсацию от любой стороны, пытающейся нанести ему вред.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" сочли виновным в серьезных финансовых нарушениях.

Теги: Футбол Манчестер Сити
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