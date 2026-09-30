"Теорія змови АПЛ": гендиректор "Манчестер Сіті" різко відреагував на обвинувальний вердикт і анонсував апеляцію

Генеральний директор "Манчестер Сіті" Ферран Соріано заявив, що рішення комісії АПЛ, яка визнала клуб винним у порушенні фінансових правил, є результатом "теорії змови". Керівництво "містян" вже готує офіційну апеляцію.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання ESPN .

Звинувачення у "теорії змови" та невизнання провини

Незалежна комісія визнала "Манчестер Сіті" винним за обвинуваченнями, що стосуються порушення фінансових правил Англійської Прем'єр-ліги у період з сезону-2009/10 по 2017/18. У своєму відеозверненні до працівників клубу Ферран Соріано підкреслив, що вся справа базується на фальшивому фундаменті.

"Уся справа АПЛ проти нас базується на єдиному неправдивому звинуваченні: нібито особисті кошти власника таємно перераховувалися в клуб через деяких спонсорів з Абу-Дабі. На подив для нас та наших юристів, після майже двох років комісія видала висновок, який підтримує теорію змови АПЛ. Для цього їм довелося фактично ігнорувати розлогі докази, надані клубом", - заявив Соріано.

За словами функціонера, юристи надавали банківські виписки, грошові перекази та свідчення свідків, які повністю спростовують факт залучення грошей власника.

Апеляція, аналогія з 2020-м роком та вимоги компенсації

Керівництво "містян" переконане у своїй правоті та планує задіяти всі можливі юридичні механізми для захисту репутації: