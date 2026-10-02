Суттєві та принципові помилки: "Манчестер Сіті" подав офіційну апеляцію на рішення АПЛ

"Манчестер Сіті" офіційно оскаржив рішення незалежної комісії Англійської Прем'єр-ліги, яка визнала клуб винним у систематичних порушеннях фінансових правил. Про це повідомила пресслужба "містян".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву "Манчестер Сіті" .

Офіційна позиція клубу

У своїй заяві представники "Манчестер Сіті" підкреслили, що вважають вердикт комісії абсолютно необґрунтованим і юридично слабким.

"Клуб твердо притримується позиції, що у висновку комісії містяться очевидні суттєві помилки - як правові, так і принципові та фактичні - і що він є ненадійним. Клуб не винен у звинуваченнях, висунутих АПЛ, і на підтвердження всіх позицій клубу щодо цієї справи існує вичерпний масив незаперечних доказів", - йдеться в заяві "містян".

В клубі зазначили, що будуть і надалі дотримуватися належних процедур, проте будуть обмежувати власні заяви, доки не закінчаться всі судові розгляди.

Суть звинувачень та масштаб фінансових махінацій

29 вересня незалежна комісія АПЛ визнала "Манчестер Сіті" винним у масштабних фінансових порушеннях. Слідство охопило дев'ять сезонів поспіль - з кампанії 2009/10 по 2017/18.

За даними розслідування, манкуніанці використовували схеми із фіктивними угодами з комерційними партнерами та контрагентами для штучного завищення доходів.

Завдяки цим махінаціям клуб штучно збільшив доходи та приховав витрати на суму понад 900 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 1 мільярда євро).

Протягом вказаного періоду "містяни" надавали регуляторним органам та аудиторам недовірливі фінансові дані. Наразі Прем'єр-ліга ще не оголосила остаточного покарання для клубу, оскільки процедура розгляду апеляції триває.