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Футбол 02 жовтня 2026 · 15:21

Суттєві та принципові помилки: "Манчестер Сіті" подав офіційну апеляцію на рішення АПЛ

Англійський гранд категорично не погоджується із висновками незалежної комісії та наполягає на доказах власної невинуватості
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Суттєві та принципові помилки: "Манчестер Сіті" подав офіційну апеляцію на рішення АПЛ
"Манчестер Сіті" офіційно подав апеляцію на рішення комісії АПЛ (Фото: mancity.com)
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"Манчестер Сіті" офіційно оскаржив рішення незалежної комісії Англійської Прем'єр-ліги, яка визнала клуб винним у систематичних порушеннях фінансових правил. Про це повідомила пресслужба "містян".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву "Манчестер Сіті".

Офіційна позиція клубу

У своїй заяві представники "Манчестер Сіті" підкреслили, що вважають вердикт комісії абсолютно необґрунтованим і юридично слабким.

"Клуб твердо притримується позиції, що у висновку комісії містяться очевидні суттєві помилки - як правові, так і принципові та фактичні - і що він є ненадійним. Клуб не винен у звинуваченнях, висунутих АПЛ, і на підтвердження всіх позицій клубу щодо цієї справи існує вичерпний масив незаперечних доказів", - йдеться в заяві "містян".

В клубі зазначили, що будуть і надалі дотримуватися належних процедур, проте будуть обмежувати власні заяви, доки не закінчаться всі судові розгляди.

Суть звинувачень та масштаб фінансових махінацій

29 вересня незалежна комісія АПЛ визнала "Манчестер Сіті" винним у масштабних фінансових порушеннях. Слідство охопило дев'ять сезонів поспіль - з кампанії 2009/10 по 2017/18.

За даними розслідування, манкуніанці використовували схеми із фіктивними угодами з комерційними партнерами та контрагентами для штучного завищення доходів.

Завдяки цим махінаціям клуб штучно збільшив доходи та приховав витрати на суму понад 900 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 1 мільярда євро).

Протягом вказаного періоду "містяни" надавали регуляторним органам та аудиторам недовірливі фінансові дані. Наразі Прем'єр-ліга ще не оголосила остаточного покарання для клубу, оскільки процедура розгляду апеляції триває.

Раніше ми повідомляли, що гендиректор "Манчестер Сіті" вже різко відреагував на обвинувальний вердикт і анонсував апеляцію.

Теги: Футбол Манчестер Сіті
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