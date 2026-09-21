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Футбол 21 сентября 2026 · 22:18

Сотни тысяч гривен: блогер рассказал о премиях в "Полесье"

Футболисты житомирского клуба имеют большой бонус за победы
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Сотни тысяч гривен: блогер рассказал о премиях в "Полесье"
Игроки "Полесья" имеют хорошую мотивацию для побед (фото: ФК "Полесье")
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Инсайдер Игорь Бурбас раскрыл детали по премиальным выплатам футболистам "Полесья". По его словам, сумма значительно выросла с приходом в житомирский клуб Руслана Ротаня - за победу над "Шахтером" футболисты "Полесья" получили почти $7000.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на YouTube-канал BurBuzz .

Какие премиальные получат игроки "Полесье"

Игорь Бурбас утверждает, что в житомирском клубе существует два вида премий: одна – по итогам сезона, в зависимости от места, которое заняла команда. Чем выше эта позиция, тем больше получит команда.

Кроме того, в "Полесье" действует система премиальных за каждый отдельно взятый матч и победы. И если в 2024 году, во время тренерской каденции Имада Ашура, за победу над "Шахтером" каждый футболист получил дополнительно 600-700$, то с приходом на тренерский мостик Руслана Ротаня суммы изменились.

"Премии за каждый матч очень повысили и они рекордны среди всех команд. Если взять матч с "Шахтером", за победу над которым Геннадий Буткевич насыпал больше всего, то насколько мне известно, каждый игрок получил по 300 тысяч гривен. Как минимум выходивший в основе. Я таких цифр до этого еще никогда и нигде не слышал", – рассказал Игорь Бурбас.

"Полесье" в УПЛ 2026/2027

Житомирский клуб в семи матчах текущего чемпионата одержал 6 побед и занимает первое место в таблице. Единственное поражение команда Руслана Ротаня потерпела от луганской "Зари" (1:2).

В предыдущем сезоне "Полесье" выиграло бронзовые медали - первые награды УПЛ для команды из Житомира. Ранее они занимали 5-е и 4-е места соответственно.

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Теги: УПЛ Полесье
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