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Футбол 21 вересня 2026 · 22:18

Сотні тисяч гривень: блогер розповів про премії в "Поліссі"

Футболісти житомирського клубу мають великий бонус за перемоги
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Сотні тисяч гривень: блогер розповів про премії в "Поліссі"
Гравці "Полісся" мають хорошу мотивацію для перемог (фото: ФК "Полісся")
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Інсайдер Ігор Бурбас розкрив деталі щодо преміальних виплат футболістам "Полісся". За його словами, сума значно виросла із приходом до житомирського клубу Руслана Ротаня – за перемогу над "Шахтарем" футболісти "Полісся" отримали майже $7000.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на YouTube-канал BurBuzz.

Які преміальні отримають гравці "Полісся"

Ігор Бурбас стверджує, що у житомирському клубі існує два види премій: одна – за підсумками сезону, в залежності від місця, яке посіла команда. Чим вищою є ця позиція, тим більше коштів отримає команда.

Крім того, у "Поліссі" діє система преміальних за кожен окремо взятий матч і перемоги. І якщо у 2024 році, під час тренерської каденції Імада Ашура, за перемогу над "Шахтарем" кожен футболіст отримав додатково 600-700$, то з приходом на тренерський місток Руслана Ротаня суми змінилися.

"Премії за кожен матч дуже підвищили і вони рекордні серед усіх команд. Якщо взяти матч із "Шахтарем", за перемогу над яким Геннадій Буткевич насипав найбільше, то наскільки мені відомо, кожен гравець отримав по 300 тисяч гривень. Як мінімум той, хто виходив в основі. Я таких цифр до цього ще ніколи і ніде не чув", – розповів Ігор Бурбас.

"Полісся" в УПЛ 2026/2027

Житомирський клуб у семи матчах поточного чемпіонату здобув 6 перемог і посідає перше місце у таблиці. Єдиної поразки команда Руслана Ротаня зазнала від луганської "Зорі" (1:2).

У попередньому сезоні "Полісся" виграло бронзові медалі – це перші нагороди УПЛ для команди з Житомира. Раніше вони посідали 5-е та 4-е місця відповідно.

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Теги: УПЛ Полісся
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