Скандальный плевок: в УЕФА открыли расследование из-за конфликта между сборными Израиля и Ирландии

Союз европейских футбольных ассоциаций официально начал расследование инцидента, произошедшего во время матча Лиги наций между сборными Ирландии и Израиля. Причиной дисциплинарного производства стало обвинение одного из израильских игроков в плевке в сторону представителя ирландской команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport .

Схватка в перерыве и обвинение в плевке

Поединок группы B3 Лиги наций, состоявшийся 4 октября в сербском городе Бачка-Топола за закрытой дверью и завершившийся ничьей 1:1, сопровождался значительным напряжением. В перерыве матча между командами возникла стычка.

По информации издания Irish Times, руководитель по физической подготовке сборной Ирландии Дэмиен Дойл заявил, что у него плюнул один из футболистов сборной Израиля. Главный тренер ирландцев Геймир Гатльгримссон подтвердил наличие официального обвинения.

"Назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения соответствующего расследования относительно возможных нарушений со стороны игроков во время матча Лиги наций УЕФА между Ирландией и Израилем", - говорится в официальном заявлении руководящего органа европейского футбола.

Главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон в ответ отметил, что во время перерыва находился в раздевалке с тренерским штабом и не видел инцидента.

Политический контекст и напряжение вокруг матча

Матчи между сборными Ирландии и Израиля с момента жеребьевки в феврале проходили под давлением общественного резонанса из-за войны в Газе. В Ирландии проходили акции протеста с призывами в Футбольную ассоциацию Ирландии (FAI) бойкотировать поединки. Вратарь Гэвин Базуну отказался участвовать в этих играх.

Во время обоих матчей серии команды отказались от предматчевых формальностей. А ирландские футболисты демонстративно опустили головы во время исполнения гимна Израиля.

После финального свистка между игроками снова вспыхнула стычка. Тренер ирландцев Гатльгримссон заявил, что соперники пытались запугать его команду с самого начала игры.

Несмотря на давление и протесты, FAI решила не отказываться от участия в матчах во избежание возможных санкций со стороны УЕФА.