Скандальный плевок: в УЕФА открыли расследование из-за конфликта между сборными Израиля и Ирландии

Союз европейских футбольных ассоциаций официально начал расследование инцидента, произошедшего во время матча Лиги наций между сборными Ирландии и Израиля. Причиной дисциплинарного производства стало обвинение одного из израильских игроков в плевке в сторону представителя ирландской команды.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.
Поединок группы B3 Лиги наций, состоявшийся 4 октября в сербском городе Бачка-Топола за закрытой дверью и завершившийся ничьей 1:1, сопровождался значительным напряжением. В перерыве матча между командами возникла стычка.
По информации издания Irish Times, руководитель по физической подготовке сборной Ирландии Дэмиен Дойл заявил, что у него плюнул один из футболистов сборной Израиля. Главный тренер ирландцев Геймир Гатльгримссон подтвердил наличие официального обвинения.
"Назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения соответствующего расследования относительно возможных нарушений со стороны игроков во время матча Лиги наций УЕФА между Ирландией и Израилем", - говорится в официальном заявлении руководящего органа европейского футбола.
Главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон в ответ отметил, что во время перерыва находился в раздевалке с тренерским штабом и не видел инцидента.
Матчи между сборными Ирландии и Израиля с момента жеребьевки в феврале проходили под давлением общественного резонанса из-за войны в Газе. В Ирландии проходили акции протеста с призывами в Футбольную ассоциацию Ирландии (FAI) бойкотировать поединки. Вратарь Гэвин Базуну отказался участвовать в этих играх.
Во время обоих матчей серии команды отказались от предматчевых формальностей. А ирландские футболисты демонстративно опустили головы во время исполнения гимна Израиля.
После финального свистка между игроками снова вспыхнула стычка. Тренер ирландцев Гатльгримссон заявил, что соперники пытались запугать его команду с самого начала игры.
Несмотря на давление и протесты, FAI решила не отказываться от участия в матчах во избежание возможных санкций со стороны УЕФА.
Ранее сообщалось, что Украина проиграла Венгрии и осложнила себе борьбу за выход из группы Лиги наций.