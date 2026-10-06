Скандальний плювок: в УЄФА відкрили розслідування через конфлікт між збірними Ізраїлю та Ірландії

Союз європейських футбольних асоціацій офіційно розпочав розслідування інциденту, що стався під час матчу Ліги націй між збірними Ірландії та Ізраїлю. Причиною дисциплінарного провадження стало звинувачення одного з ізраїльських гравців у плювку в бік представника ірландської команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на BBC Sport .

Сутичка в перерві та звинувачення у плювку

Поєдинок групи B3 Ліги націй, який відбувся 4 жовтня в сербському місті Бачка-Топола за зачиненими дверима та завершився нічиєю 1:1, супроводжувався значною напругою. У перерві матчу між командами виникла сутичка.

За інформацією видання Irish Times, керівник із фізичної підготовки збірної Ірландії Демієн Дойл заявив, що в нього плюнув один із футболістів збірної Ізраїлю. Головний тренер ірландців Геймір Гатльґрімссон підтвердив наявність офіційного звинувачення.

"Призначено інспектора УЄФА з етики та дисципліни для проведення відповідного розслідування щодо можливих порушень з боку гравців під час матчу Ліги націй УЄФА між Ірландією та Ізраїлем", - ідеться в офіційній заяві керівного органу європейського футболу.

Головний тренер збірної Ізраїлю Ран Бен-Шимон у відповідь зазначив, що під час перерви перебував у роздягальні з тренерським штабом і не бачив інциденту.

Політичний контекст та напруга довкола матчу

Матчі між збірними Ірландії та Ізраїлю від моменту жеребкування у лютому проходили під тиском суспільного резонансу через війну в Газі. В Ірландії проходили акції протесту із закликами до Футбольної асоціації Ірландії (FAI) бойкотувати поєдинки. Воротар Ґевін Базуну відмовився брати участь у цих іграх.

Під час обох матчів серії команди відмовилися від передматчевих формальностей. А ірландські футболісти демонстративно опустили голови під час виконання гімну Ізраїлю.

Після фінального свистка між гравцями знову спалахнула сутичка. Тренер ірландців Гатльґрімссон заявив, що суперники намагалися залякати його команду від самого початку гри.

Попри тиск і протести, FAI вирішила не відмовлятися від участі в матчах, щоб уникнути можливих санкцій з боку УЄФА.