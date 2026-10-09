Скандал в сборной Венгрии: Будапешт жестко отреагировал на внесение игрока в базу "Миротворец"

Власти Венгрии отреагировали на резонансную ситуацию вокруг защитника национальной сборной Милоша Керкеза, которого внесли в базу сайта "Миротворец". С официальным заявлением выступила заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Анита Орбан.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление чиновницы.
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что категорически не приемлет публичного осуждения людей, внесения их в подобные списки и возможных угроз в адрес венгерских граждан.
По ее словам, в последние дни она поддерживала постоянный контакт с украинской стороной, Венгерской футбольной федерацией, дипломатами и коллегами, чтобы содействовать урегулированию ситуации.
"Я категорически не приемлю публичного осуждения, внесения людей в подобные списки или любых возможных угроз в адрес венгерских граждан, в частности Милоша Керкеза", - заявила Орбан.
Отдельно глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что сайт "Миротворец" не является официальным государственным ресурсом Украины. Также она отметила, что, по ее словам, нет четкой и подтвержденной информации о том, кто именно им управляет.
Орбан поблагодарила обе футбольные федерации за взаимодействие и призвала сохранить футбол пространством спортивной борьбы, единства и взаимного уважения.
"Футбол должен оставаться пространством борьбы за результат, единства и взаимного уважения. Спасибо обеим футбольным федерациям за взаимодействие. Вперед, венгры! Вперед, сборная!" - подытожила министр.
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