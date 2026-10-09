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Футбол 09 октября 2026 · 10:45

Скандал в сборной Венгрии: Будапешт жестко отреагировал на внесение игрока в базу "Миротворец"

Реакция на уровне Министерства иностранных дел
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Скандал в сборной Венгрии: Будапешт жестко отреагировал на внесение игрока в базу "Миротворец"
Милош Керкез (фото: instagram.com/miloskerkezofficial)
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Власти Венгрии отреагировали на резонансную ситуацию вокруг защитника национальной сборной Милоша Керкеза, которого внесли в базу сайта "Миротворец". С официальным заявлением выступила заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Анита Орбан.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление чиновницы.

Орбан выступила в защиту Керкеза

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что категорически не приемлет публичного осуждения людей, внесения их в подобные списки и возможных угроз в адрес венгерских граждан.

По ее словам, в последние дни она поддерживала постоянный контакт с украинской стороной, Венгерской футбольной федерацией, дипломатами и коллегами, чтобы содействовать урегулированию ситуации.

"Я категорически не приемлю публичного осуждения, внесения людей в подобные списки или любых возможных угроз в адрес венгерских граждан, в частности Милоша Керкеза", - заявила Орбан.

Что министр сказала о сайте "Миротворец"

Отдельно глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что сайт "Миротворец" не является официальным государственным ресурсом Украины. Также она отметила, что, по ее словам, нет четкой и подтвержденной информации о том, кто именно им управляет.

Орбан поблагодарила обе футбольные федерации за взаимодействие и призвала сохранить футбол пространством спортивной борьбы, единства и взаимного уважения.

"Футбол должен оставаться пространством борьбы за результат, единства и взаимного уважения. Спасибо обеим футбольным федерациям за взаимодействие. Вперед, венгры! Вперед, сборная!" - подытожила министр.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду грозит жесткая дисквалификация из-за скандального демарша в сборной.

Теги: Футбол Венгрия Миротворец
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