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Футбол 09 жовтня 2026 · 10:45

Скандал у збірній Угорщини: Будапешт жорстко відреагував на внесення гравця до бази "Миротворець"

Реакція на рівні Міністерства закордонних справ
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Скандал у збірній Угорщини: Будапешт жорстко відреагував на внесення гравця до бази "Миротворець"
Мілош Керкез (фото: instagram.com/miloskerkezofficial)
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Влада Угорщини відреагувала на резонансну ситуацію навколо захисника національної збірної Мілоша Керкеза, якого внесли до бази сайту "Миротворець". З офіційною заявою виступила заступниця прем'єр-міністра та міністерка закордонних справ Аніта Орбан.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву чиновниці.

Орбан виступила на захист Керкеза

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що категорично не сприймає публічного таврування людей, внесення їх до подібних списків і можливих погроз на адресу угорських громадян.

За її словами, протягом останніх днів вона підтримувала постійний контакт з українською стороною, Угорською футбольною федерацією, дипломатами та колегами, щоб сприяти врегулюванню ситуації.

"Я категорично не сприймаю публічне таврування, внесення людей до подібних списків чи будь-які можливі погрози на адресу угорських громадян, зокрема Мілоша Керкеза", - заявила Орбан.

Що сказала міністерка про сайт "Миротворець"

Окремо очільниця угорського зовнішньополітичного відомства наголосила, що сайт "Миротворець" не є офіційним державним ресурсом України. Також вона зазначила, що, за її словами, немає чіткої та підтвердженої інформації про те, хто саме ним керує.

Орбан подякувала обом футбольним федераціям за взаємодію та закликала зберегти футбол простором спортивної боротьби, єдності й взаємної поваги.

"Футбол повинен залишатися простором для боротьби за результат, єдності та взаємної поваги. Дякую обом футбольним федераціям за взаємодію. Уперед, угорці! Уперед, збірна!" - підсумувала міністерка.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду загрожує жорстка дискваліфікація через скандальний демарш у збірній.

Теги: Футбол Угорщина Миротворець
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