Скандал с Бондаренко в "Аль-Ахли": трансфер из "Шахтера" оказался в центре расследования

Полузащитник Артем Бондаренко, только недавно перебравшийся из донецкого "Шахтера" в саудовский "Аль-Ахли", оказался под угрозой досрочного отчисления из команды. Саудовский клуб оказался в центре громкого финансового скандала из-за трансфера украинца.

Что известно о трансфере полузащитника

Бондаренко перебрался в "Аль-Ахли" 21 августа 2026 года. Саудовский клуб арендовал полузащитника у донецкого "Шахтера" до 30 июня 2027 года.

Первоначально сообщалось, что соглашение только предусматривает право выкупа футболиста. В то же время, официальный сайт "Аль-Ахли" указывает на наличие в договоре условия об обязательном выкупе.

За новую команду 26-летний украинец уже провел два матча, однако результативными действиями не отличился.

Почему вспыхнул скандал

Ситуация вокруг Бондаренко накалилась после увольнения спортивного директора "Аль-Ахли" Руи Педру Браза.

По информации бельгийского инсайдера Саши Тавольери, в ходе переговоров представители Бондаренко рассчитывали на зарплату около 1,3 миллиона евро в год. Однако тогдашний спортивный директор саудовского клуба предложил украинцу значительно более высокий оклад – 2,5 миллиона евро в год.

Журналисты увязывали это решение с возможными финансовыми махинациями бывшего функционера. В то же время официального подтверждения того, что именно трансфер Бондаренко стал причиной увольнения Педру Браза, нет.

"Аль-Ахли" может попрощаться с украинцем

Саудовский журналист Халид аз-Захрани сообщил, что в "Аль-Ахле" продолжаются серьезные дискуссии по поводу дальнейшей судьбы Бондаренко.

Среди вариантов, которые рассматривает клуб – досрочное прекращение аренды или исключение украинца из заявки на чемпионат Саудовской Аравии. К консультациям привлечен юридический департамент клуба.

Впоследствии информацию детализировал Тавольери. По его данным, Бондаренко будет включен только в заявку "Аль-Ахли" на азиатскую Лигу чемпионов.

В то же время саудовский клуб уже ищет возможность как можно быстрее избавиться от украинского полузащитника и подписать на его место другого футболиста. По словам Тавольери, "Аль-Ахли" имеет несколько вариантов потенциальной замены.