Сикан разрывает за "Андерлехт", а Судаков помог "Бенфике": результаты квалификации Лиги Европы

В четверг, 20 августа, стартовали матчи 4-го раунда квалификации Лиги Европы. Сразу в нескольких матчах на поле вышли украинские футболисты.

Сикан продолжает разрывать

Первым матчем игрового дня стала встреча "Кайрата" и "Андерлехта". Бельгийцы оформили разгромную победу со счётом 3:0. Один из голов на свой счет записал Даниил Сикан.

Кроме нападающего, в матчах приняли участие еще несколько украинских легионеров. Так, Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме в матче "Трабзонспорта" и "Ференцвароша". На момент появления Руслана счет уже был в пользу венгров, и помочь туркам отыграться украинский хавбек не смог.

Появился украинец и в последнем матче дня – Георгий Судаков отыграл 84 минуты в матче "Бенфики" против "Орхуса". Украинский полузащитник не отличился результативными действиями, но помог португальцам разобраться с датчанами. А вот Анатолий Трубин в очередной раз провел игру на скамейке запасных.

Результаты всех матчей игрового дня

Лига Европы, 4-й раунд квалификации, первые матчи:

"Кайрат" (Казахстан) – "Андерлехт" (Бельгия) – 0:3 (0:3, 0:0)

Голы: Оксанен (автогол), 2, Амброрс, 24, Сикан, 45+1.

Удаление: Широбоков, 38.

"Мьелбю" (Швеция) – "Зальцбург" (Австрия) – 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Петтерсон (автогол), 90+1

"Ягеллония" (Польша) - "Иберия 1999" (Грузия) - 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: Имас (пенальти), 34, Агбонифо, 45+2, Альхассан (автогол), 62, Лосано, 90+2.

"Бешикташ" (Турция) - "Жальгирис" (Литва) - 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: О Хен Ку, 6, Мурильо, 12, Кокджу (пенальти), 59.

"Эгнатия" (Албания) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 0:0 (0:0, 0:0)

"Лех" (Польша) - "Тун" (Швейцария) - 7:0 (5:0, 2:0)

Голы: Валемарк, 10, 25, Сайядманеш, 20, Скшипчак, 31, Муравский, 45, Хаканс, 47, Гумный, 79.

"Трабзонспор" (Турция) – "Ференцварош" (Венгрия) – 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Захариассен, 17.

Удаление: Нвайву, 90+6.

"Университет Крайова" (Румыния) - "Арарат" (Армения) - 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: Банка, 33 – Малис, 20

"ОФИ Крит" (Греция) – ЦСКА София (Болгария) – 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: Фунтас, 19, 51 (пенальти), Дикманн, 90+5.

Удаление: Брагими, 81.

"Сент-Трейден" (Бельгия) – "Омония" (Кипр) – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Танигучи, 90+4.

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Виктория" Пльзень (Чехия) - 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: Иваныч, 36, 53, Катай (пенальти), 89.

"Бенфика" (Португалия) – "Орхус" (Дания) – 3:1 (3:1, 0:0)

Голы: Рафа Силва, 2, Баррейро, 31, Павлидис (пенальти), 45+2 – Йоргенсен, 36.

Следующие матчи и старт основного этапа

Ответные матчи 4-го квалификационного раунда состоятся уже 27 августа. Победители этих пар получат путевки в основной раунд Лиги Европы.

Проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Финал Лиги Европы-2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.