"Сидим в карты играем": Хацкевич вспомнил тренерский метод Сабо в "Динамо"

Вице-президент "Полесья" и бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своих первых шагах в составе "бело-синих". Белорусский специалист вспомнил особенности работы под руководством Йожефа Сабо и контраст в подготовке команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Youtube-канал Дениса Бойко .

Эмоциональность Сабо и "лайтовые" тренировки

По словам Хацкевича, Йожеф Сабо по своей экспрессивности несколько напоминал ему Эдуарда Малофеева (тренера сборной Беларуси) – был таким же импульсивным и полностью жил игрой. В то же время, молодой игрок был удивлен тем, как старшие партнеры по команде находили общий язык с наставником.

Хацкевичу было легче адаптироваться, ведь в Беларуси чемпионат шел по системе "весна-осень", тогда как динамовцы выходили из отпуска. При этом когда опытные Калитвинцев, Леоненко или Беженар говорили об усталости, Сабо сразу позволял команде отдохнуть.

"Вечером по плану должна была быть вторая тренировка, а мы сидим в карты играем. Я говорю: "Да пора", а они: "Да мы все решили". У меня был такой контраст: попал в "Динамо" - а все так лайтово", - поделился Хацкевич.

Неудачный еврокубковый старт и доверие тренера

Несмотря на комфортную атмосферу в коллективе спортивные результаты на международной арене в начале карьеры оказались разочарованием. Киевляне потерпели болезненные поражения от венского "Рапида" и швейцарского "Ксамакса", оставшись вообще вне европейского сезона.

При этом по сравнению с пришедшим в "Динамо" вместе с ним Валентином Белькевичем Йожеф Сабо чаще доверял Хацкевичу место в основном составе чемпионата Украины.