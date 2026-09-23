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Футбол 23 сентября 2026 · 11:44

"Так дальше работать не хочу": Леонид Буряк рассказал, почему оставил "Черноморец"

Бывший главный тренер одесского клуба вспомнил период работы с командой в начале 1990-х
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Так дальше работать не хочу": Леонид Буряк рассказал, почему оставил "Черноморец"
Леонид Буряк (фото: ФК "Динамо")
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Украинский футбольный тренер Леонид Буряк поделился воспоминаниями о своей работе в одесском "Черноморце" в начале 1990-х. Тогда команде удавалось выигрывать медали Высшей лиги чемпионата Украины и обыгрывать киевское "Динамо".

Об этом тренер рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Буряк вернул веру в "Черноморец"

По словам Буряка, одним из главных достижений его работы было то, что команде удалось поверить в свои силы и убедить футболистов, что "Черноморец" способен конкурировать с сильнейшими клубами Украины.

"Мы сумели убедить футболистов, что "Черноморец" может бороться с сильнейшими. Команда дважды становилась серебряным призером чемпионата Украины, побеждала киевское "Динамо". Для Одессы это было очень важно – люди снова поверили в команду, на стадион приходило много болельщиков", – рассказал Буряк.

С "Черноморцем" Леонид Буряк работал с 1994 по 1998 годы. В этот период команда дважды подряд становилась серебряным призером чемпионата Украины.

Выступления "Черноморца" в сезоне 1995/1996

"Тренер уже не может требовать максимального результата"

Однако впоследствии финансовое положение "Черноморца" начало ухудшаться. По словам Буряка, проблемы напрямую влияли на возможность команды нормально работать и готовиться к матчам.

"Футболистам нужно платить зарплаты и премиальные, команде нужны поездки, питание, медикаменты, нормальная база. Когда всего этого нет, тренер уже не может требовать от футболистов максимального результата", – пояснил он.

В какой-то момент Буряк понял, что при таких условиях продолжать работу не хочет.

"Я в какой-то момент понял, что так дальше работать не хочу", – добавил легендарный футболист и тренер.

Свекла покинула "Черноморец" в 1998 году. В 2002-2003 годах он тренировал сборную Украины, с которой не смог выйти в финальную часть Евро-2004. В 2005 году он также возглавлял киевское "Динамо", но проработал с командой всего два месяца.

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Теги: Футбол Черноморец
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