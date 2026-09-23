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Футбол 23 вересня 2026 · 11:44

"Так далі працювати не хочу": Леонід Буряк розповів, чому залишив "Чорноморець"

Колишній головний тренер одеського клубу пригадав період роботи з командою на початку 1990-х
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Так далі працювати не хочу": Леонід Буряк розповів, чому залишив "Чорноморець"
Леонід Буряк (фото: ФК "Динамо")
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Український футбольний тренер Леонід Буряк поділився спогадами про свою роботу в одеському "Чорноморці" на початку 1990-х років. Тоді команді вдавалося вигравати медалі Вищої ліги чемпіонату України та обігрувати київське "Динамо".

Про це тренер розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Буряк повернув віру в "Чорноморець"

За словами Буряка, одним із головних досягнень його роботи було те, що команді вдалося повірити у власні сили та переконати футболістів, що "Чорноморець" здатен конкурувати з найсильнішими клубами України.

"Ми зуміли переконати футболістів, що "Чорноморець" може боротися з найсильнішими. Команда двічі ставала срібним призером чемпіонату України, перемагала київське "Динамо". Для Одеси це було дуже важливо – люди знову повірили в команду, на стадіон приходило багато вболівальників", – розповів Буряк.

Із "Чорноморцем" Леонід Буряк працював з 1994 по 1998 роки. В цей період команда двічі поспіль ставала срібним призером чемпіонату України.

Виступи "Чорноморця" у сезоні 1995/1996

"Тренер уже не може вимагати максимального результату"

Однак згодом фінансове становище "Чорноморця" почало погіршуватися. За словами Буряка, проблеми безпосередньо впливали на можливість команди нормально працювати та готуватися до матчів.

"Футболістам треба платити зарплати й преміальні, команді потрібні поїздки, харчування, медикаменти, нормальна база. Коли всього цього немає, тренер уже не може вимагати від футболістів максимального результату", – пояснив він.

У певний момент Буряк зрозумів, що за таких умов продовжувати роботу не хоче.

"Я в якийсь момент зрозумів, що так далі працювати не хочу", – додав легендарний футболіст і тренер.

Буряк залишив "Чорноморець" у 1998 році. У 2002-2003 роках він тренував збірну України, з якою не зміг вийти до фінальної частини Євро-2004. У 2005 він також очолював київське "Динамо", але пропрацював з командою лише два місяці.

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Теги: Футбол Черноморец
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