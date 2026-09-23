"Так далі працювати не хочу": Леонід Буряк розповів, чому залишив "Чорноморець"

Український футбольний тренер Леонід Буряк поділився спогадами про свою роботу в одеському "Чорноморці" на початку 1990-х років. Тоді команді вдавалося вигравати медалі Вищої ліги чемпіонату України та обігрувати київське "Динамо".
Про це тренер розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.
За словами Буряка, одним із головних досягнень його роботи було те, що команді вдалося повірити у власні сили та переконати футболістів, що "Чорноморець" здатен конкурувати з найсильнішими клубами України.
"Ми зуміли переконати футболістів, що "Чорноморець" може боротися з найсильнішими. Команда двічі ставала срібним призером чемпіонату України, перемагала київське "Динамо". Для Одеси це було дуже важливо – люди знову повірили в команду, на стадіон приходило багато вболівальників", – розповів Буряк.
Із "Чорноморцем" Леонід Буряк працював з 1994 по 1998 роки. В цей період команда двічі поспіль ставала срібним призером чемпіонату України.
Виступи "Чорноморця" у сезоні 1995/1996
Однак згодом фінансове становище "Чорноморця" почало погіршуватися. За словами Буряка, проблеми безпосередньо впливали на можливість команди нормально працювати та готуватися до матчів.
"Футболістам треба платити зарплати й преміальні, команді потрібні поїздки, харчування, медикаменти, нормальна база. Коли всього цього немає, тренер уже не може вимагати від футболістів максимального результату", – пояснив він.
У певний момент Буряк зрозумів, що за таких умов продовжувати роботу не хоче.
"Я в якийсь момент зрозумів, що так далі працювати не хочу", – додав легендарний футболіст і тренер.
Буряк залишив "Чорноморець" у 1998 році. У 2002-2003 роках він тренував збірну України, з якою не зміг вийти до фінальної частини Євро-2004. У 2005 він також очолював київське "Динамо", але пропрацював з командою лише два місяці.
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