rbc.ua
UA | RU
Середа, 23 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Тепер я його добре розумію": Леонід Буряк про Лобановського та його рішення
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 23 вересня 2026 · 09:33

"Тепер я його добре розумію": Леонід Буряк про Лобановського та його рішення

Легенда київського "Динамо" зізнався, що з роками почав інакше сприймати видатного тренера
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Тепер я його добре розумію": Леонід Буряк про Лобановського та його рішення
Леонід Буряк (фото: ФК "Динамо" Київ)
Add as a preferred source on Google

Леонід Буряк поділився спогадами про роботу з Валерієм Лобановським у київському "Динамо". За словами легендарного футболіста, тренер вимагав від команди максимальної дисципліни та прагнув, щоб усі футболісти діяли як єдиний механізм.

Про це Буряк розповів в ексклюзивному інтерв’ю Sport RBC.UA.

"Для нього не існувало дрібниць"

Буряк зазначив, що найбільше у роботі з Лобановським йому запам’яталося особливе ставлення тренера до футболу. Метр вітчизняного футболу мав високи вимоги до футболістів.

"Його ставлення до футболу. Для нього не існувало дрібниць. Він дуже багато вимагав від футболістів та хотів, щоб команда діяла як єдиний механізм", – розповів Буряк.

За словами легенди "Динамо", частину вимог Лобановського футболісти могли сприймати інакше, коли були молодшими. Проте тренерський досвід самого Буряка дозволив йому згодом краще зрозуміти підхід свого наставника.

"Коли ти молодий, частину цих вимог сприймаєш просто як роботу тренера. А вже потім, коли сам починаєш тренувати, багато речей стають зрозумілими зовсім по-іншому", – додав він.

&quot;Тепер я його добре розумію&quot;: Леонід Буряк про Лобановського та його рішенняЛегенди київського "Динамо" Леонід Буряк та ОЛег Блохін (фото: особистий архів Леоніда Буряка)

Буряк визнав авторитет Лобановського

Не обходилося у стосунках футболіста й тренера і без суперечок. Буряк визнав, що вони могли мати різні погляди на окремі питання, однак авторитет Лобановського для нього залишався беззаперечним.

"Звичайно, ми могли мати різні погляди. Але це був тренер, авторитет якого я визнавав. У нього була своя система, і вона давала результат", – сказав Буряк.

Водночас сьогодні, вже маючи власний тренерський досвід, він інакше оцінює рішення Лобановського, які свого часу могли викликати у нього запитання.

"Я думаю, що сьогодні вже добре розумію багато його рішень, які в молодості міг сприймати зовсім інакше", – підсумував легендарний футболіст.

А от колишній півзхисник збірної України Євген Левченко висловився про нинішнього керманича національної команди – Андреа Мальдеру.

Теги: Футбол Валерий Лобановский Динамо
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Леонід Буряк: "Я жив у щасливий футбольний час" Леонід Буряк: "Я жив у щасливий футбольний час" Фортеця на 700 місць: дебютант баскетбольної Суперліги обрав домашню арену Фортеця на 700 місць: дебютант баскетбольної Суперліги обрав домашню арену Зіркове підсилення академії: Кобін офіційно почав роботу в "Русі" Зіркове підсилення академії: Кобін офіційно почав роботу в "Русі"
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер