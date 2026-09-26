"Сидимо в карти граємо": Хацкевич пригадав тренерський метод Сабо в "Динамо"

Віцепрезидент "Полісся" та колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про свої перші кроки у складі "біло-синіх". Білоруський фахівець пригадав особливості роботи під керівництвом Йожефа Сабо та контраст у підготовці команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Youtube-канал Дениса Бойка .

Емоційність Сабо та "лайтові" тренування

За словами Хацкевича, Йожеф Сабо за своєю експресивністю дещо нагадував йому Едуарда Малофєєва (тренера збірної Білорусі) - був таким же імпульсивним і повністю жив грою. Водночас молодий гравець був здивований тим, як старші партнери по команді знаходили спільну мову з наставником.

Хацкевичу було легше адаптуватися, адже в Білорусі чемпіонат йшов за системою "весна-осінь", тоді як динамівці лише виходили з відпустки. При цьому: коли досвідчені Калитвинцев, Леоненко чи Беженар казали про втому, Сабо одразу дозволяв команді відпочити.

"Увечері за планом мало бути друге тренування, а ми сидимо в карти граємо. Я кажу: "Так пора", а вони: "Та ми все вирішили". У мене був такий контраст: потрапив у "Динамо" - а все так лайтово", - поділився Хацкевич.

Невдалий єврокубковий старт та довіра тренера

Попри комфортну атмосферу в колективі, спортивні результати на міжнародній арені на початку кар'єри виявилися розчаруванням. Кияни зазнали болючих поразок від віденського "Рапіда" та швейцарського "Ксамакса", залишившись взагалі поза європейським сезоном.

При цьому, порівняно з Валентином Белькевичем, який прийшов до "Динамо" разом із ним, Йожеф Сабо частіше довіряв Хацкевичу місце в основному складі чемпіонату України.