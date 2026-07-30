На что надеется "Динамо" в игре с ПАОКом: Буяльский объяснил все

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа. Полузащитник рассказал о физическом состоянии команды, адаптации к жаре, а также оценил соперника и фактор чужого стадиона.

О давлении трибун и поддержке диаспоры

Из-за отказа "Динамо" от своей квоты билетов команда осталась без официального гостевого сектора, однако полузащитник убежден, что это не помешает киевлянам показать свой максимум.

"Нас встречала украинская диаспора в Греции, поэтому мы будем здесь чувствовать поддержку. Относительно давления – как правило, большее давление испытывает та команда, которая играет дома, чем гости. Нам нечего терять, нечего бояться. Будем выходить и, я надеюсь, демонстрировать нашу лучшую игру. Поэтому все в наших руках", - подчеркнул Буяльский.

Готовность к жаре и тактические выводы

Также капитан динамовцев отметил, что резкое изменение погоды с +13°C в Люблине на +31°C в Салониках не помешает команде.

"В Люблине мы готовились в других погодных условиях. Однако приехали сюда за два дня до матча, поэтому у нас было время на акклиматизацию. На мой взгляд, функционально команда очень хорошо готова, так что нас ждет интересный матч. Мы точно будем в хорошей физической форме. Из того, что я для себя отметил, - ПАОК очень хорошо и агрессивно играет в обороне. Но мы кое-что изменим в своей игре. Все увидите на поле", - подытожил полузащитник.

Напомним, в первом матче, номинально домашнем для "Динамо", обладатель Кубка Украины уступил со счетом 2:3. Ответный поединок ПАОК – "Динамо" состоится в четверг, 30 июля в греческом городе Салоники. Начало – в 20:45.