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Футбол 30 июля 2026 · 15:30

На что надеется "Динамо" в игре с ПАОКом: Буяльский объяснил все

Капитан "бело-синих" поделился ожиданиями от решающего матча в Лиге Европы.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
На что надеется "Динамо" в игре с ПАОКом: Буяльский объяснил все
Виталий Буяльский (фото: ФК "Динамо")

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОКа. Полузащитник рассказал о физическом состоянии команды, адаптации к жаре, а также оценил соперника и фактор чужого стадиона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на предматчевую пресс-конференцию.

О давлении трибун и поддержке диаспоры

Из-за отказа "Динамо" от своей квоты билетов команда осталась без официального гостевого сектора, однако полузащитник убежден, что это не помешает киевлянам показать свой максимум.

"Нас встречала украинская диаспора в Греции, поэтому мы будем здесь чувствовать поддержку. Относительно давления – как правило, большее давление испытывает та команда, которая играет дома, чем гости. Нам нечего терять, нечего бояться. Будем выходить и, я надеюсь, демонстрировать нашу лучшую игру. Поэтому все в наших руках", - подчеркнул Буяльский.

Готовность к жаре и тактические выводы

Также капитан динамовцев отметил, что резкое изменение погоды с +13°C в Люблине на +31°C в Салониках не помешает команде.

"В Люблине мы готовились в других погодных условиях. Однако приехали сюда за два дня до матча, поэтому у нас было время на акклиматизацию. На мой взгляд, функционально команда очень хорошо готова, так что нас ждет интересный матч. Мы точно будем в хорошей физической форме. Из того, что я для себя отметил, - ПАОК очень хорошо и агрессивно играет в обороне. Но мы кое-что изменим в своей игре. Все увидите на поле", - подытожил полузащитник.

Напомним, в первом матче, номинально домашнем для "Динамо", обладатель Кубка Украины уступил со счетом 2:3. Ответный поединок ПАОК – "Динамо" состоится в четверг, 30 июля в греческом городе Салоники. Начало – в 20:45.

Ранее мы писали, что Игорь Костюк рассказал о давлении в Салониках перед игрой "Динамо" с ПАОКом в Лиге Европы.

Теги: Динамо Лига Европы Футбол
Главные матчи
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Лига конференций Матч завершено
Копенгаген 2:1 Полесье
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