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Футбол 30 липня 2026 · 15:30

На що сподівається "Динамо" в грі з ПАОКом: Буяльський усе пояснив

Капітан "біло-синіх" поділився очікуваннями від вирішального матчу в Лізі Європи
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
На що сподівається "Динамо" в грі з ПАОКом: Буяльський усе пояснив
Віталій Буяльський (фото: ФК "Динамо")

Капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти грецького ПАОКа. Півзахисник розповів про фізичний стан команди, адаптацію до спеки, а також оцінив суперника та фактор чужого стадіону.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на передматчеву прес-конференцію.

Про тиск трибун та підтримку діаспори

Через відмову "Динамо" від своєї квоти квитків команда залишилася без офіційного гостьового сектору, однак півзахисник переконаний, що це не завадить киянам показати свій максимум.

"Нас зустрічала українська діаспора в Греції, тому ми будемо тут відчувати підтримку. Щодо тиску – як правило, більший тиск відчуває та команда, яка грає вдома, аніж гості. Нам немає чого втрачати, немає чого боятися. Будемо виходити та, я сподіваюсь, демонструвати нашу кращу гру. Тож усе в наших руках", - підкреслив Буяльський.

Готовність до спеки та тактичні висновки

Також капітан динамівців зазначив, що різка зміна погоди з +13°C у Любліні на +31°C у Салоніках не завадить команді.

"У Любліні ми готувалися за іншої погоди. Однак ми сюди приїхали за два дні до матчу, тож був час на акліматизацію. На мою думку, функціонально команда дуже добре готова, тож буде цікавий матч. Ми точно будемо у хорошій фізичній формі. Висновки, які я для себе зробив – ПАОК дуже добре грає в обороні, агресивно. Але ми щось змінимо у своїй грі. Побачите все на полі", - підсумував хавбек.

Нагадаємо, у першому матчі, що був номінально домашнім для "Динамо", володар Кубка України поступився з рахунком 2:3. Гра-відповідь ПАОК – "Динамо" відбудеться у четвер, 30 липня у грецькому місті Салоніки. Початок – о 20:45.

Раніше ми писали, що Ігор Костюк розповів про тиск у Салоніках перед грою "Динамо" з ПАОКом у Лізі Європи.

Теги: Динамо Ліга Європи Футбол
Головні матчі
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Ліга конференцій Матч завершився
Копенгаген 2:1 Полісся
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