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Футбол 20 августа 2026 · 08:41

"Селтик" разобрал ЛАСК и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов

"Слован" Даниила Игнатенко так и не смог дожать "Целье"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Селтик" разобрал ЛАСК и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов
Шотландцы выдали наиболее уверенную победу игрового дня (Фото: celticfc, Instagram)

В среду, 19 августа, состоялись остальные первые матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Через неделю команды ждут решающие игры.

О результатах матчей игрового дня сообщает Sport RBC.UA.

Результаты игрового дня

В центральном матче дня "Буде-Глимт" на выезде уверенно победил "Неймеген". Нидерландцы сумели забить единственный гол за 5 минут до финального свистка.

Также победы одержали "Селтик" (уверенно победил австрийский ЛАСК) и "Хапоэль" Беэр-Шева (дожал "Сабах"). Единственную ничью в среду разыграли "Слован" и "Целье". Полузащитник словацкого клуба Даниил Игнатенко провел всю игру на скамейке запасных.

В еще двух поединках игрового дня Слован сыграл вничью с Целье (полузащитник словацкого клуба Даниил Игнатенко весь матч провел на скамейке запасных), а Хапоэль Беер-Шева дожал Сабах.

Лига чемпионов-2026/27, плей-офф, первые матчи:

"Неймеген" (Нидерланды) – "Буде-Глимт" (Норвегия) – 1:3 (0:2, 1:1)
Голы: Бисшофф, 85 – Фет, 25, Галмерсен, 44 (пен), Алесами, 50.

"Селтик" (Шотландия) – ЛАСК (Австрия) – 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: Нюргнер, 26, Дуран, 38, 67.

"Слован" (Словакия) – "Целье" (Словения) – 1:1 (1:1, 0:0)
Голы: Черепкай, 15 – Авдули, 41.

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Сабах" (Азербайджан) – 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: Ист, 43, Златанович, 79 – Симич, 6

Решающие матчи и старт основного этапа

Ответные матчи плей-офф состоятся 25 и 26 августа. По итогам этих игр определятся последние семь участников основного этапа Лиги чемпионов. А уже 27 августа состоится жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов.

Тогда же своих соперников узнает единственный представитель Украины в нынешней ЛЧ – донецкий "Шахтер".

Напомним, финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится 5 июня 2027 года на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Раньше мы сообщали. что первый европейский трофей нового сезона выиграл ПСЖ, обыграв "Астон Виллу".

Теги: Футбол
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов Матч завершено
Фенербахче 1:1 Лион
Ла Лига 19 августа 22:00
Атлетико - : - Малага
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