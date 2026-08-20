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Футбол 20 серпня 2026 · 08:41

"Селтік" розібрав ЛАСК та інші результати плей-оф Ліги чемпіонів

"Слован" Данила Ігнатенка так і не зміг дотиснути "Цельє"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Селтік" розібрав ЛАСК та інші результати плей-оф Ліги чемпіонів
Шотландці видали найбільш впевнену перемогу ігрового дня (Фото: celticfc, Instagram)

У середу, 19 серпня, відбулася решта перших матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. За тиждень на команди чекають вирішальні ігри..

Про результати матчів ігрового дня повідомляє Sport RBC.UA.

Результати ігрового дня

В центральному матчі дня "Буде-Глімт" на виїзді впевнено переміг "Неймеген". Нідерландці спромоглися забити єдиний гол за 5 хвилин до фінального свистка.

Також перемоги здобули "Селтік" (впевнено переміг австрійський ЛАСК) та "Хапоель" Беер-Шева (дотиснув "Сабах"). Єдину нічию в середу розіграли "Слован" та "Цельє". Півзахисник словацького клубу Данило Ігнатенко провів всю гру на лаві запасних.

У ще двох поєдинках ігрового дня Слован зіграв унічию з Цельє (півзахисник словацького клубу Данило Ігнатенко весь матч провів на лаві запасних), а Хапоель Беер-Шева дотиснув Сабах.

Ліга чемпіонів-2026/27, плей-оф, перші матчі:

"Неймеген" (Нідерланди) - "Буде-Глімт" (Норвегія) - 1:3 (0:2, 1:1)
Голи: Бісшофф, 85 - Фет, 25, Галмерсен, 44 (пен), Алесамі, 50.

"Селтік" (Шотландія) - ЛАСК (Австрія) - 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: Нюргнер, 26, Дуран, 38, 67.

"Слован" (Словаччина) - "Цельє" (Словенія) - 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: Черепкай, 15 - Авдулі, 41.

"Хапоель" Беер-Шева (Ізраїль) - "Сабах" (Азербайджан) - 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: Іст, 43, Златанович, 79 - Симич, 6

Вирішальні матчі та старт основного етапу

Матчі-відповіді плей-оф відбудуться 25 та 26 серпня. За підсумками цих ігор визначаться останні сім учасників основного етапу Ліги чемпіонів. А вже 27 серпня відбудеться жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів.

Тоді ж своїх суперників дізнається єдиний представник України в цьогорічній ЛЧ - донецький "Шахтар".

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів нинішнього сезону відбудеться 5 червня 2027-го року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.

Раніше ми повідомляли. що перший європейський трофей нового сезону виграв ПСЖ, обігравши "Астон Віллу".

Теги: Футбол
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УПЛ. 3-й тур Матч завершився
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Ліга чемпіонів Матч завершився
Фенербахче 1:1 Ліон
Ла Ліга 19 серпня 22:00
Атлетіко - : - Малага
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