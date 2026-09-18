Президенты клубов УПЛ устроили интеллектуальную дуэль в перерыве матча (видео)

Операторы трансляции УПЛ ТВ в перерыве матча 7-го тура чемпионата Украины между житомирским "Полесьем" и криворожским "Кривбассом" сняли забавный и одновременно нетипичный эпизод. VIP-гости поединка решили использовать паузу в игре для другой спортивной дисциплины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на трансляцию поединка на УПЛ ТВ .

Партия в VIP-ложе

Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич в перерыве встречи устроил шахматную партию прямо на стадионе. Его оппонентом по шахматной доске стал глава ровенского "Вереса" Иван Надеин, прибывший на игру по личному приглашению житомирян.

Камеры официального вещателя зафиксировали, как руководители двух клубов украинской Премьер-лиги сосредоточенно анализировали позиции на доске, пока футболисты отдыхали в раздевалках перед вторым таймом.

Шахматная дуэль между Буткевичем и Надеиным быстро стала одним из самых обсуждаемых моментов игрового дня в украинских футбольных сообществах и социальных сетях.

Поединок в Житомире

Сам футбольный матч между "Полесьем" и "Кривбассом" завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Игоря Краснопира с пенальти уже на 6-й минуте.

Победа позволила подопечным Руслана Ротаня сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице УПЛ с 18 очками в активе.