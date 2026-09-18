Президенти клубів УПЛ влаштували інтелектуальну дуель у перерві матчу (відео)

Оператори трансляції УПЛ ТБ у перерві матчу 7-го туру чемпіонату України між житомирським "Поліссям" та криворізьким "Кривбасом" зафільмували кумедний та водночас нетиповий епізод. VIP-гості поєдинку вирішили використати паузу у грі для іншої спортивної дисципліни.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на трансляцію поєдинку на УПЛ ТБ .

Партія у VIP-ложі

Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич у перерві зустрічі влаштував шахову партію просто на стадіоні. Його опонентом за шахівницею став очільник рівненського "Вереса" Іван Надєїн, який прибув на гру за особистим запрошенням житомирян.

Камери офіційного мовника зафіксували, як очільники двох клубів української Прем’єр-ліги зосереджено аналізували позиції на дошці, поки футболісти відпочивали у роздягальнях перед другим таймом.

Шахова дуель між Буткевичем та Надєїним швидко стала одним із найобговорюваніших моментів ігрового дня в українських футбольних спільнотах та соціальних мережах.

Перебіг поєдинку в Житомирі

Сам футбольний матч між "Поліссям" та "Кривбасом" завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0 завдяки швидкому голу Ігоря Краснопіра з пенальті вже на 6-й хвилині.

Перемога дозволила підопічним Руслана Ротаня зберегти за собою першу сходинку в турнірній таблиці УПЛ з 18 очками в доробку.