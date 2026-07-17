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Футбол 17 июля 2026 · 13:20

Посягнул на наследие Пеле: Месси может обновить еще один рекорд

Финал ЧМ-2026 может позволить аргентинцу войти в историю футбола по еще одному показателю
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Посягнул на наследие Пеле: Месси может обновить еще один рекорд
Лионель Месси переписывает историю футбола (фото: Asociación del Futbol Argentino)

Аргентинский футболист Лионель Месси повторил рекорд легендарного бразильца Пеле в плей-офф чемпионатов мира. В финальном матче против Испании 39-летний футболист может стать абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на статистический проект Opta Joe .

Какой рекорд повторил Месси

Отдав две результативные передачи в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против Англии, Лионель Месси довел общее количество своих результативных передач в плей-офф ЧМ-2026 до четырех. Столько в свое время отдал бразилец Пеле на чемпионате мира 1970 года.

Таким образом, Месси повторил рекорд бразильца и сохраняет возможность превзойти это достижение: для этого ему будет достаточно одной результативной передачи в финальном матче ЧМ-2026 против сборной Испании.

Путь Аргентины в финал

Сборная Аргентины на чемпионате мира-2026 начала свой путь с группового этапа. "Альбиселесте" попали в группу J, где их соперниками были команды Австрии, Алжира и Иордании. В трех матчах Аргентина одержала три победы и с 9 баллами в активе вышла в 1/16 финала.

В первом раунде плей-офф аргентинская команда победила Кабо-Верде (3:2), в 1/8 одолела Египет (3:2), а в четвертьфинале справилась с командой Швейцарии (3:1).

Наконец, в полуфинальном матче Аргентина одержала волевую победу над Англией (2:1) .

Читайте также авторскую колонку Евгения Назаренко о противоречивых решениях арбитров в матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026 .

Теги: Пеле ЧМ 2026 Футбол Месси
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Франция 4:6 Англия
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