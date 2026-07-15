Магия Месси и не только: как Аргентина добралась до полуфинала ЧМ и причем здесь ошибки судей

Одним из самых громких вопросов текущего чемпионата мира по футболу остается подозрение в чрезмерной судейской лояльности ко сборной Аргентины. В соцсетях все чаще говорят о сговоре и желании FIFA помочь Лионелю Месси снова примерить золотую медаль мундиаля.

В авторской колонке для РБК-Украина Евгений Назаренко разбирается с вопросом судейской лояльности к действующим чемпионам мира.

Действующий обладатель Кубка мира – сборная Аргентины – встретится с командой Англии в полуфинале ЧМ-2026. На пути к этой стадии "альбиселесте" выиграли довольно легкую группу и на нервах прошли одну из простейших сеток плей-офф, где не было ни одной топ-сборной. Уже этот жребий вызвал волну возмущения у скептических болельщиков в адрес ФИФА.

Однако, это еще не все. Едва ли не каждый матч с участием аргентинцев завершался скандалом, обвинениями судей и бурными обсуждениями в сети. Масло в огонь подлил расследователь Ромен Молина, недавно опубликовавший видео под названием "Мафия аргентинского футбола". В нем французский журналист рассказал о противоречивых эпизодах в отношениях между ФИФА и Аргентинской футбольной ассоциацией.

Как следствие, теорий заговоров и верующих в них становится все больше. Разберем же реальные кейсы из этого ЧМ, которые запомнились именно судейством.

Хет-трик Месси, омрачивший спорный эпизод

Первый громкий скандал разразился уже в дебютном матче с Алжиром, где Месси оформил хет-трик. На 32-й минуте Лионель сфолил, влетев шипами в голень и ахилловое сухожилие капитана сборной Алжира Айссы Манди. Даже несмотря на то, что эпизод произошел вне зоны мяча, польский рефери Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже горчичник.

Лионель Месси и его скандальный фол (фото: скриншот)

В то же время бригада VAR проигнорировала инцидент и отказалась просматривать видеоповтор. Возмущенная таким судейством после игры Федерация футбола Алжира даже выдвинула официальный протест. По мнению алжирцев, этот эпизод повлиял на игру и показал двойные стандарты, ведь во многих других случаях за такое нарушение дают сразу красную.

Судейское решение шокировало не только тренерский штаб Алжира. Волна критики докатилась и до телеэкспертов: в студии ESPN бывший защитник Манчестер Сити Недум Онуоха вместе с ветераном МЛС Алехандро Морено в один голос заявили – Лео заслуживал безоговорочного удаления из поля.

Гол в ворота Австрии с фолом?

Еще один спорный момент произошел в поединке против сборной Австрии. Хотя этот эпизод не получил такой широкой огласки, как ситуация в первом туре, в соцсетях он все равно вызвал активные дискуссии. Речь идет об атаке, которая завершилась еще одним историческим голом Лионеля Месси. Во время зарождения Алексис МакАллистер пошел в стык с игроком австрийцев Ксавером Шлагером.

Скандальный эпизод в матче Аргентина – Австрия (фото: скриншот)

Бывший голкипер Петер Шмейхель и значительная часть болельщиков в сети подвергли критике действия рефери, считая, что аргентинец нарушил правила и гол не должны были засчитывать.

Арбитр ФИФА Нгуен Мань Хай пояснил, что в момент столкновения с австрийцем Мак Аллистер контролировал эпизод: он сначала сыграл ногой в мяч и завладел им, а не сбивал соперника ради отбора. Именно поэтому система VAR правомерно не стала упразднять взятие ворот.

Громкий скандал в матче с Египтом

Третий, едва ли не самый эмоциональный скандал разгорелся на стадии 1/8 финала, где Аргентина встречалась с Египтом. Этот поединок запомнился зрителям невероятным камбеком "альбиселесте", сумевшим перевернуть игру, уступая со счетом 0:2, и вырвать победу - 3:2. Однако для египетской команды и ее болельщиков матч стал символом судейской несправедливости.

Главными поводами для возмущения были два ключевых эпизода, повлиявших на результат. Сначала бригада арбитров упразднила забитый мяч сборной Египта из-за фол. А потом произошел еще один инцидент в штрафной аргентинцев: египтяне требовали назначить пенальти за очевидное, по их мнению, нарушение правил на Салахе.

Однако судейский свисток промолчал, а видеоассистенты не нашли оснований для назначения одиннадцатиметрового.

Реакция на родине "фараонов" не заставила себя ждать: египетское футбольное сообщество взорвалось от возмущения. Вслед за Алжиром Федерация футбола Египта направила официальную жалобу в ФИФА с требованием дать надлежащую оценку действиям рефери.

Точку в дискуссии попытался поставить глава комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Он публично выступил в защиту судейской бригады, заявив, что арбитр отработал этот матч объективно, а все ключевые решения – как с отмененным голом, так и с неназначенным пенальти – были приняты по делу и соответствовали правилам игры.

Карточка, отправившая Швейцарию домой

Очередной скандал разразился на стадии четвертьфинала, где Аргентине противостояла сборная Швейцарии. Основное время поединка завершилось вничью 1:1, однако судьбу путевки в полуфинал, которую аргентинцы вырвали уже в экстратаймах (3:1), во многом решило удаление Бреля Эмболо.

Ключевой эпизод матча произошел на 72-й минуте. Сначала рефери зафиксировал фол против швейцарского форварда, показав желтую карточку Леандро Паредесу.

Тот самый эпизод с Эмболо (фото: Getty Images)

Однако после просмотра VAR главный арбитр кардинально изменил свое решение: он отменил предупреждение аргентинцу, а наказал Эмболо за симуляцию. Поскольку этот "горчичник" стал для Бреля вторым, швейцарцы в решающий отрезок игры остались в меньшинстве.

Такой вердикт удивил наставника европейской команды Мурата Якина. После финального свистка он не сдерживал эмоций, категорически заявив, что его подопечные имеют полное право чувствовать себя обманутыми.

Но вопросов не меньше и к самому Эмболо. Он откровенно нырял, имея карточку в активе. Насколько это решение было логично в эпоху VAR – вопрос риторический.

Сейчас трудно объективно оценить, какая доля этих инцидентов несколько преувеличена и вытянута за уши, а какая – является стопроцентным провалом арбитров.

Как бы то ни было, этот шлейф споров уже стал неотъемлемой частью аргентинского пути на этом турнире. Но теперь Месси и Ко ждет действительно серьезный экзамен. Противостояние с Англией должно расставить все точки над “i” и снять большинство вопросов.