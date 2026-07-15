Магія Мессі і не тільки: як Аргентина дісталася півфіналу ЧС і до чого тут помилки суддів

Одним з найгучніших питань поточного чемпіонату світу з футболу залишається підозра у надмірній суддівській лояльності до збірної Аргентини. В соцмережах все частіше говорять про змову і бажання FIFA допомогти Ліонелю Мессі знову приміряти золоту медаль мундіалю.

Чинний володар Кубка світу – збірна Аргентини – зустрінеться з командою Англії у півфіналі ЧС-2026. На шляху до цієї стадії "альбіселесте" виграли досить легку групу та на нервах пройшли одну з найпростіших сіток плей-оф, де не було жодної топ-збірної. Уже цей жереб викликав хвилю обурення у скептичних вболівальників на адресу ФІФА.

Проте це ще не все. Ледь не кожен матч за участю аргентинців завершувався скандалом, звинуваченнями суддів та бурхливими обговореннями в мережі. Олії у вогонь підлив розслідувач Ромен Моліна, який нещодавно опублікував відео під назвою "Мафія аргентинського футболу". У ньому французький журналіст розповів про суперечливі епізоди у відносинах між ФІФА та Аргентинською футбольною асоціацією.

Як наслідок, теорій змов та людей, які в них вірять, стає дедалі більше. Натомість розберемо реальні кейси з цього ЧС, що запам’яталися саме суддівством.

Хет-трик Мессі, який затьмарив спірний епізод

Перший гучний скандал спалахнув уже в дебютному матчі з Алжиром, де Мессі оформив хет-трик. На 32-й хвилині Ліонель сфолив, влетівши шипами в гомілку та ахіллове сухожилля капітана збірної Алжиру Айсси Манді. Навіть попри те, що епізод відбувся поза зоною м'яча, польський рефері Шимон Марциняк не показав аргентинцю навіть “гірчичник”.

Ліонель Мессі і його скандальний фол (фото: скріншот)

Водночас бригада VAR проігнорувала інцидент і відмовилася переглядати відеоповтор. Обурена таким суддівством, після гри Федерація футболу Алжиру навіть висунула офіційний протест. На думку алжирців, цей епізод вплинув на гру та продемонстрував подвійні стандарти, адже у багатьох інших випадках за таке порушення дають відразу червону.

Суддівське рішення шокувало не тільки тренерський штаб Алжиру. Хвиля критики докотилася й до телеекспертів: у студії ESPN колишній оборонець Манчестер Сіті Недум Онуоха разом із ветераном МЛС Алехандро Морено в один голос заявили – Лео заслуговував на беззаперечне вилучення з поля.

Гол у ворота Австрії з фолом?

Ще один суперечливий момент стався в поєдинку проти збірної Австрії. Хоча цей епізод не набув такого широкого розголосу, як ситуація в першому турі, у соцмережах він усе одно викликав активні дискусії. Йдеться про атаку, яка завершилася ще одним історичним голом Ліонеля Мессі. Під час її зародження Алексіс Мак Аллістер пішов у стик із гравцем австрійців Ксавером Шлагером.

Скандальний епізод в матчі Аргентина – Австрія (фото: скріншот)

Колишній голкіпер Петер Шмейхель та значна частина вболівальників у мережі розкритикували дії рефері, вважаючи, що аргентинець порушив правила і гол не мали зараховувати.

Натомість арбітр ФІФА Нгуєн Мань Хай пояснив, що у момент зіткнення з австрійцем Мак Аллістер контролював епізод: він спочатку зіграв ногою в м'яч і заволодів ним, а не збивав суперника заради відбору. Саме тому система VAR правомірно не стала скасовувати взяття воріт.

Гучний скандал у матчі з Єгиптом

Третій, чи не найемоційніший скандал розгорівся на стадії 1/8 фіналу, де Аргентина зустрічалася з Єгиптом. Цей поєдинок запам'ятався глядачам неймовірним камбеком “альбіселесте”, які зуміли перевернути гру, поступаючись із рахунком 0:2, і вирвати перемогу – 3:2. Проте для єгипетської команди та її вболівальників цей матч став символом суддівської несправедливості.

Головними приводами для обурення були два ключові епізоди, які вплинули на результат. Спочатку бригада арбітрів скасувала забитий м'яч збірної Єгипту через фол. А згодом стався ще один інцидент у штрафному майданчику аргентинців: єгиптяни вимагали призначити пенальті за очевидне, на їхню думку, порушення правил на Салаху.

Проте суддівський свисток промовчав, а відеоасистенти не знайшли підстав для призначення одинадцятиметрового.

Реакція на батьківщині "фараонів" не забарилася: єгипетська футбольна спільнота вибухнула від обурення. Слідом за Алжиром, Федерація футболу Єгипту направила офіційну скаргу до ФІФА з вимогою дати належну оцінку діям рефері.

Крапку в дискусії спробував поставити голова комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна. Він публічно виступив на захист суддівської бригади, заявивши, що арбітр відпрацював цей матч об'єктивно, а всі ключові рішення – як зі скасованим голом, так і з непризначеним пенальті – були ухвалені по ділу і відповідали правилам гри.

Картка, яка відправила Швейцарію додому

Черговий скандал відбувся на стадії чвертьфіналу, де Аргентині протистояла збірна Швейцарії. Основний час поєдинку завершився внічию 1:1, проте долю путівки до півфіналу, яку аргентинці вирвали вже в екстратаймах (3:1), багато в чому вирішило вилучення Бреля Емболо.

Ключовий епізод матчу стався на 72-й хвилині. Спочатку рефері зафіксував фол проти швейцарського форварда, показавши жовту картку Леандро Паредесу.

Той самий епізод з Емболо (фото: Getty Images)

Однак після перегляду VAR головний арбітр кардинально змінив своє рішення: він скасував попередження аргентинцю, а натомість покарав Емболо за симуляцію. Оскільки цей “гірчичник” став для Бреля другим, швейцарці на вирішальний відрізок гри залишилися в меншості.

Такий вердикт здивував наставника європейської команди Мурата Якіна. Після фінального свистка він не стримував емоцій, категорично заявивши, що його підопічні мають повне право почуватися обдуреними.

Але питань не менше й до самого Емболо. Він відверто пірнав, маючи картку в активі. Наскільки це рішення було логічне в епоху VAR – питання риторичне.

Зараз важко об'єктивно оцінити, яка частка з цих інцидентів дещо перебільшена та витягнута за вуха, а яка – є стовідсотковим провалом арбітрів.

Хай там як, цей шлейф суперечок уже став невіддільною частиною аргентинського шляху на цьому турнірі. Але тепер на Мессі і КО чекає справді серйозний іспит. Протистояння з Англією має розставити всі крапки над “і” та зняти більшість питань.