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Старі рахунки на шляху до фіналу ЧС-2026: де і коли дивитися матч Англія - Аргентина

12:45 15.07.2026 Ср
4 хв
Ліонель Мессі та Гаррі Кейн також посперечаються за лідерство в гонці бомбардирів
aimg Малюгін Микита
Старі рахунки на шляху до фіналу ЧС-2026: де і коли дивитися матч Англія - Аргентина Збірна Англії лідирує в очних протистояннях із Аргентиною (Фото: EnglandTeam, Facebook)
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Матч між непримиренними суперниками пройде у середу, 15 липня, на стадіоні в Атланті. Переможець матчу покрокує до фіналу, де зустрінеться із збірною Іспанії.

Де і коли дивитися матч та чого чекати від поєдинку, розповість РБК-Україна.

Шлях команд до півфіналу

Збірні Англії та Аргентини підходять до очного протистояння, маючи однакові показники. Чотири перемоги та дві нічиї - такий доробок команд Томаса Тухеля та Ліонеля Скалоні.

"Три леви" на груповому етапі оступилися у матчі з Ганою (0:0), проте впевнено перемогли Хорватію (4:2) та Панаму (2:0). Не надто впевнено англійці пройшли і шлях плей-офф.

В 1/16 фіналу лише талант Гаррі Кейна довзволив Англії здобути вольову перемогу над ДР Конго (2:1), а в 1/8 проти Мексики (3:2) настав час Джуда Беллінгема сяяти. А з Норвегією в 1/4 фіналу збірна Англії вдруге не змогла святкувати перемогу в основний час, хоч зрештою і перемогла (2:1) завдяки тому ж таки Беллінгему.

Букайо Сака досі шукає свою гру в цій збірній (Фото: EnglandTeam, Facebook)Букайо Сака досі шукає свою гру в цій збірній (Фото: EnglandTeam, Facebook)

"Альбіселеста" натомість катком пройшлись по групі - перемоги проти Алжира (3:0), Австрії (2:0) та Йорданії (3:1). А от в плей-офф аргентинці забуксували.

Перемоги проти Кабо-Верде (3:2) та Швейцарії (3:1) в 1/16 та 1/4 фіналу відповідно прийшли лише в овертаймах. Та й перемогу над Єгиптом в 1/8 (3:2) легкою теж не назвеш.

Старі рахунки на шляху до фіналу ЧС-2026: де і коли дивитися матч Англія - АргентинаЛіонель Мессі очолює гонку бомбардирів на ЧС-2026 (Фото: AFASeleccionArgentina, Facebook)

Кадрова ситуація: криза правих захисників у Англії

Обидві команди підходять до матчу зі здоровими лідерами. Проте у Томаса Тухеля все ж є проблемна позиція в складі.

Англія. Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем пройшли турнірну дистанцію без серйозних проблем. Деклан Райс та Марк Ґеї також вирішили свої проблеми та готові до гри.

А от питання правого захисника для команди Томаса Тухеля стоїть гостро - дискваліфікація Джарелла Кванса та травма Тіно Лівраменто зробили вихід Езрі Конса майже безальтернативним. Хоча раніше ширились чутки, що Ріс Джеймс все ж зможе вийти на поле, поки що це не гарантовано.

Аргентина. Тут серйозних проблем немає. Ліонель Мессі готовий грати, та й потужний центр поля (Макалістер - Де Поль - Енцо), воротар Мартінес та партнери Лео по нападу (Альварес та Мартінес) теж готові.

Історія протистоянь

Історія цих двох держав є вкрай напруженою як на футбольному полі, так і за його межами. І не допомагають навіть понад 11 тисяч кілометрів, що розділяють країни.

Серед нефутбольних причин окремо варто відзначити Фолклендську війну 1982-го року між цими країнами.

Проте і футбольних причин вистачає. "Крадіжка століття" на чемпіонаті світу-1966, коли ображеними лишились аргентинці. "Рука бога" на чемпіонаті світу-1986 - тут оскаженіли вже англійці. А ще ж були скандальні епізоди в матчах на мундіалях в 1998-му та 2002-му роках.

Загалом же історія зустрічей Англії та Аргентини на чемпіонатах світу налічує шість матчів, і перевага на боці англійців. Чотири рази перемогу святкували "три леви", ще один раз - "Альбіселеста" та один раз матч закінчився внічию. Різниця забитих м'ячів також на користь Англії - 11:7.

Що сказали тренери перед матчем

Томас Тухель, головний тренер збірної Англії:

"Я думав, чи не застосувати старомодну персональну опіку проти Мессі. Не впевнений, що ми справді це зробимо, але така думка в мене виникала... Якщо аналізувати матчі, то він бачить розвиток епізодів швидше за інших. Це унікальний досвід - грати проти чинних чемпіонів світу та Ліонеля Мессі. Це великий матч великого турніру", - заявив Тухель.

Ліонель Скалоні, головний тренер збірної Аргентини:

"Ми аналізуємо, як покращити команду та як спробувати нейтралізувати сильних гравців суперника. Можливо, внесемо зміни, але можемо виставити той самий склад. Беллінгем та Кейн - одні з найкращих у світі, таких хотів би бачити у себе будь-який тренер. Намагатимемося нейтралізувати їх своїми сильними якостями і не дати їм зіграти добре", - заявив наставник аргентинців.

Старі рахунки на шляху до фіналу ЧС-2026: де і коли дивитися матч Англія - Аргентина

Де дивитися півфінал

В Україні пряму трансляцію поєдинку покаже офіційний мовник турніру - медіасервіс MEGOGO. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Гру можна переглянути на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший". Власники передплат "Максимальна" або "Спорт" також можуть подивитися гру у спеціальному розділі "Спорт".

Матчу передуватиме аналітична студія - старт о 21:00. Ведучим ефіру виступить Віталій Кравченко, а експертами на цей матч запросили Олександра Головка Та Романа Бебеха.

Коментуватимуть протистояння Олександр Новак та Вадим Скічко.

Раніше ми повідомляли, що збірні Іспанії та Франції визначили першого фіналіста чемпіонату світу. А Кіліану Мбаппе в цій грі підкорився черговий рекорд.

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