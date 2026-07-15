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Збірна Іспанії перемогла Францію і стала першим фіналістом ЧС-2026 (відео)

00:01 15.07.2026 Ср
2 хв
"Фурія Роха" забивала в кожному з таймів проти грізної Франції
aimg Малюгін Микита
Збірна Іспанії перемогла Францію і стала першим фіналістом ЧС-2026 (відео) Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе в цьому матчу не відзначалися (Фото: FIFA.com)
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Антигероєм першого тайму став Люка Дінь. Саме його фол у власному штрафному вивів іспанців вперед у рахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як розвивались події

Обидві команди розпочали матч обережно та реальних можливостей для взяття воріт не створили ані французи, ані іспанці. Хто зна, як би розвивались події - але перед самою гідраційною перервою жахливої помилки припустився Люка Дінь.

Захисник збірної Франції вкрай погано зіграв на м'ячі та вдарив по стегну Ламіна Ямаля у власному штрафному майданчику. Суддя без роздумів вказав на 11-метрову позначку - а Мікель Оярсабаль з позначки переграв Марка Меньяна.

Пропустивши гол, збірна Франції активізувалась - проте реальних загроз воротам Сімона "Ле Бльо" створили обмаль. Та і збірна Іспанії свої шанси теж мала - і вже на 58-й хвилині Педро Порро після скидки від Дані Ольмо прошив ворота французів.

Другий забитий гол трохи пожвавив гру на полі. Але до самого фінального свистка рахунок на табло лишився незмінним. Збірна Іспанії крокує до фіналу, а французи поборються лише за "бронзу".

Суперник іспанців в фіналі

Ім'я суперника по фіналу "Фурія Роха" дізнається завтра. Саме тоді на стадіоні в Атланті другу путівку до Нью-Йорку між собою розіграють збірні Англії та Аргентини.

Раніше ми розповідали, що Кіліан Мбаппе встановив історичний рекорд в цій грі проти Іспанії.

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