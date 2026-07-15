Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026 (видео)

Антигероем первого тайма стал Люка Динь. Именно его фол в собственной штрафной вывел испанцев вперед в счете.

Как развивались события

Обе команды начали матч осторожно и реальные возможности для взятия ворот не создали ни французы, ни испанцы. Кто знает, как бы развивались события – но перед самым гидрационным перерывом ужасную ошибку допустил Люка Динь.

Защитник сборной Франции очень плохо сыграл на мяче и ударил по бедру Ламина Ямаля в собственной штрафной. Судья без раздумий указал на 11-метровую отметку – а Микель Оярсабаль с отметки переиграл Марка Меньяна.

Пропустив гол, сборная Франции активизировалась – однако реальных угроз воротам Симона "Ле Блё" создали мало. Да и сборная Испании свои шансы тоже имела -- уже на 58-й минуте Педро Порро после скидки от Дани Ольмо прошил ворота французов.

Второй забитый гол немного оживил игру на поле. Но до самого финального свистка счет на табло остался прежним. Сборная Испании шагает в финал, а французы сразятся только за "бронзу".

Соперник испанцев в финале

Имя соперника по финалу "Фурия Роха" узнает завтра. Именно тогда на стадионе в Атланте вторую путевку в Нью-Йорк между собой разыграют сборные Англии и Аргентины.