ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Абсолютная легенда: Мбаппе переписал историю сборной Франции

22:10 14.07.2026 Вт
2 мин
Полуфинал против Испании позволил Килиану обойти легендарного голкипера "Ле Бле"
aimg Малюгин Никита
Абсолютная легенда: Мбаппе переписал историю сборной Франции Это достижение покорилось нападающему в возрасте 27 лет (Фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Нападающий Килиан Мбаппе установил абсолютный рекорд национальной сборной Франции по количеству сыгранных поединков на чемпионатах мира по футболу. Историческое достижение покорилось форварду благодаря выходу на полуфинальную игру ЧМ-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический портал Actu Foot .

Полуфинальный поединок чемпионата мира против сборной Испании стал для лидера французской сборной 21-м матчем на мировых первенствах. Благодаря этому Килилан Мбаппе обошел Уго Льориса.

Лидеры Франции по матчам на мундиалях

Бывший капитан и легендарный вратарь "Ле Блё" 20 раз выходил на поле в рамках мундиалов. Третье место по этому показателю занимает Антуан Гризманн с 19 матчами.

А закрывают топ-5 еще два футболиста, которые уже закончили выступления в сборной – Оливье Жиру и Рафаэль Варан. У обоих игроков по 18 матчей.

Учитывая возраст лидера сборной, этот рекорд может стать практически недостижимым для последующих поколений французских игроков на долгие десятилетия.

Рекорды Мбаппе

27-летний нападающий имеет на счету кучу рекордов, однако сосредоточимся только на тех, которые покорились Килиану в футболке сборной:

  • Первый игрок в истории, забивший по 8 голов на двух разных чемпионатах мира (а также первый, кто совершил минимум 10 результативных действий на двух мундиалях подряд;
  • Первый игрок в истории Франции, которому покорились 100 результативных действий – 64 гола и 37 ассистов в 104-х матчах.
  • Абсолютный рекордсмен по количеству победных голов на чемпионатах мира – восемь.

Также Килиан Мбаппе ведет заочную борьбу с Лионелем Месси за статус лучшего бомбардира чемпионатов мира. Пока лидирует аргентинец с 21-м мячом, а Килиан идет вторым с 20-ю голами. Однако шансы обойти легендарного аргентинца у Мбаппе еще точно будут.

Напомним, что ранее искусственный интеллект "сыграл" полуфиналы ЧМ-2026 и назвал финалистов. Также мы рассказывали, как Килиан Мбаппе покорил космическую метку результативности в сборной Франции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира
Новости
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Свириденко уволили: что дальше будет с Кабмином и сменят ли Федорова
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком