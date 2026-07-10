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Мбаппе выбил безумную сотню за Францию и превзошел всех легенд

11:29 10.07.2026 Пт
2 мин
Нападающий феерически покорил космическую отметку результативности
aimg Андрей Костенко
Мбаппе выбил безумную сотню за Францию и превзошел всех легенд Килиан Мбаппе (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2026 против Марокко (2:0) стал особой вехой в карьере Килиана Мбаппе. Добыв для команды путевку в полуфинал, 27-летний форвард одновременно вписал свое имя в историю французского футбола как творец абсолютно уникального рекорда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистические данные авторитетного портала Squawka.

Невероятный рекорд капитана

В поединке против марокканцев Мбаппе принял непосредственное участие в обоих голах своей команды – сначала он открыл счет фирменным обводным ударом, а затем ассистировал Усману Дембеле. Это позволило Килиану первым в истории сборной Франции пересечь невероятную отметку в 100 результативных действий за национальную команду и открыть вторую сотню.

В общей сложности для покорения этого юбилея капитану "Ле Блэ" понадобилось провести всего 104 поединка. Его фантастическая статистика в футболке сборной выглядит так:

  • 64 забитых мяча
  • 37 результативных передач
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Король бомбардиров, потеснивший Жиру

Стоит напомнить, что этот Мундиаль в целом стал для Мбаппе турниром рекордов. Еще в игре первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Сенегала (3:1) нападающий оформил дубль, который позволил ему официально стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Тогда Килиан обошел предыдущего обладателя рекорда Оливье Жиру, на счету которого было 57 забитых голов. Сейчас Мбаппе продолжает стремительно отрываться от преследователей, превращая каждую следующую игру в новую страницу футбольной истории.

Ранее мы сообщили, что сборную Мексики возглавит легенда "Барселоны".

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