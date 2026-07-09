Защита для Мбаппе: министр спорта Франции жестко осадила парагвайскую сенаторку

Министр спорта Франции Марина Феррари жестко отреагировала на критические высказывания парагвайского сенатора Селесте Амарильи в отношении Килиана Мбаппе. Французская чиновница напомнила о важности дипломатической этики и уважения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание RMC Sport .

Источник скандала

Накануне сенатор из Парагвая Селесте Амарилья позволила себе резкие и пренебрежительные комментарии в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Она назвала футболиста высокомерным и безобразным, сравнила его с шимпанзе и выразила сожаление, что игроки Парагвая не дали ему пощечину.

Ее слова вызвали возмущение во французском обществе и заставили отреагировать топ-чиновников страны. В поддержку Килиана Мбаппе выступил президент Эмманюэль Макрон, а Федерация футбола Франции инициировала обращение в прокуратуру.

Предупреждение от министра

Министр спорта Франции Марина Феррари назвала такие выпады совершенно неуместными, особенно в контексте международных отношений и спортивного уважения. И призвала иностранных политиков не использовать имена всемирно известных спортсменов для собственного пиара.

Также она откровенно предупредила парагвайскую сенаторку о возможных последствиях ее риторики в случае визита последней во Францию. Феррари отметила, что французские граждане будут "точно знать, как ее встретить" в случае приезда .

"Наши сограждане будут знать, как ее втретить. Нельзя высказываться таким образом об одном из наших сограждан. Не мне решать, кто должен въезжать в страну, а кто нет. Но если ее узнают, думаю, ее ждет не слишком теплый прием", - заявила Феррари.