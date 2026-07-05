Мбаппе догнал Месси: Франция одолела Парагвай в "безобразном" матче на ЧМ-2026 (видео)
Сборная Франции стала вторым четвертьфиналистом чемпионата мира-2026 по футболу. В напряженном поединке стадии 1/8 финала подопечные Дидье Дешама сумели сломить организованное сопротивление неуступчивой сборной Парагвая, накануне сенсационно выбившей Германию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo.
ЧМ-2026. 1/8 финала
Парагвай – Франция – 0:1
Гол: Мбаппе, 70 (с пенальти)
Стена в обороне
Французы с первых минут ожидаемо завладели инициативой и контролировали мяч, пытаясь реализовать свое игровое преимущество. Команда регулярно зарабатывала угловые и давила у чужой штрафной. Однако парагвайцы защищались максимально организованно, почти не покидая свободное пространство. Ударам Ману Коне, Адриена Рабьо и Усмана Дембеле не хватало точности, а в других эпизодах надежно действовал голкипер Орландо Хиль.
Во втором тайме давление европейцев только усилилось. Южноамериканская сборная из-за травм потеряла лидеров – Омара Альдерете и Хулио Энкисо, но продолжала держать оборону.
Решающий эпизод встречи произошел на 69-й минуте. Дезире Дуэ смело ворвался в штрафную, где против него нарушил правила Диего Гомес. Главный арбитр сначала проигнорировал фол, но после подсказки видеоассистентов и личного просмотра ВАР изменил свое решение и указал на одиннадцатиметровую отметку.
К мячу подошел капитан французов Килиан Мбаппе, хладнокровно обыгравший вратаря – 1:0. После пропущенного гола парагвайцы попытались организовать финальный штурм, но "Ле Блэ" уверенно засушили игру до финального свистка.
Историческая погоня за рекордом Месси
Для Килиана Мбаппе этот забитый мяч стал уже 7-м на текущем Мундиале. Французский форвард догнал аргентинца Лионеля Месси на вершине бомбардирской гонки ЧМ-2026.
Более того, Килиан вплотную приблизился к историческому рекорду. Сейчас на счету Мбаппе уже 19 голов на чемпионатах мира, в то время как абсолютный рекорд Лионеля Месси составляет 20 мячей.
"Мы знаем, как играть в безобразный футбол. Они думали, что мы появимся в смокингах, но мы были готовы. Даже в такой игре мы были лучше их. Это их стиль футбола – нет правильного или неправильного способа игры. Они пытались одолеть нас таким образом, но победили мы", - эмоционально подытожил Мбаппе после матча.
Следующий соперник Франции
В четвертьфинале мирового первенства сборная Франции померяется силами с командой Марокко, которая в своем матче 1/8 финала уверенно разгромила Канаду со счетом 3:0.
Поединок за выход в полуфинал запланирован на 9 июля. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.
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