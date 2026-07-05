Мбаппе наздогнав Мессі: Франція здолала Парагвай у "потворному" матчі на ЧС-2026 (відео)

Збірна Франції стала другим чвертьфіналістом чемпіонату світу-2026 з футболу. У напруженому поєдинку стадії 1/8 фіналу підопічні Дідьє Дешама зуміли зламати організований опір непоступливої збірної Парагваю, яка напередодні сенсаційно вибила Німеччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Megogo .

ЧС-2026. 1/8 фіналу

Парагвай – Франція – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (з пенальті)

Стіна в обороні

Французи з перших хвилин очікувано заволоділи ініціативою та контролювали м'яч, намагаючись втілити свою ігрову перевагу. Команда регулярно заробляла кутові та тиснула біля чужого штрафного майданчика. Проте парагвайці захищалися максимально організовано, майже не залишаючи вільного простору. Ударам Ману Коне, Адрієна Рабьо та Усмана Дембеле бракувало влучності, а в інших епізодах надійно діяв голкіпер Орландо Хіль.

У другому таймі тиск європейців лише посилився. Південноамериканська збірна через травми втратила лідерів – Омара Альдерете та Хуліо Енкісо, але продовжувала тримати оборону.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 69-й хвилині. Дезіре Дуе сміливо увірвався до штрафного майданчика, де проти нього порушив правила Дієго Гомес. Головний арбітр спочатку проігнорував фол, але після підказки відеоасистентів та особистого перегляду ВАР змінив своє рішення і вказав на одинадцятиметрову позначку.

До м'яча підійшов капітан французів Кіліан Мбаппе, який холоднокровно переграв воротаря – 1:0. Після пропущеного голу парагвайці спробували організувати фінальний штурм, але "Ле Бле" впевнено засушили гру до фінального свистка.

Історична погоня за рекордом Мессі

Для Кіліана Мбаппе цей забитий м'яч став уже 7-м на поточному Мундіалі. Французький форвард наздогнав аргентинця Ліонеля Мессі на вершині бомбардирських перегонів ЧС-2026.

Ба більше, Кіліан впритул наблизився до історичного рекорду. Наразі на рахунку Мбаппе вже 19 голів на чемпіонатах світу, тоді як абсолютний рекорд Ліонеля Мессі складає 20 м'ячів.

"Ми знаємо, як грати в потворний футбол. Вони думали, що ми з'явимося у смокінгах, але ми були готові. Навіть у такій грі ми були кращими за них. Це їхній стиль футболу – немає правильного чи неправильного способу гри. Вони намагалися здолати нас таким чином, але перемогли ми", - емоційно підсумував Мбаппе після матчу.

Наступний суперник Франції

У чвертьфіналі світової першості збірна Франції поміряється силами з командою Марокко, яка у своєму матчі 1/8 фіналу впевнено розгромила Канаду з рахунком 3:0.

Поєдинок за вихід до півфіналу заплановано на 9 липня. Зустріч розпочнеться о 23:00 за київським часом.