Вердикт суперкомп'ютера: ШІ назвав головних фаворитів на "золото" ЧС-2026 перед стартом плей-офф
Головне футбольне свято чотириріччя переходить у найспекотнішу фазу – на полях Північної Америки розпочинаються безкомпромісні поєдинки на виліт. Штучний інтелект детально проаналізував сітку плей-офф та виставив кожній команді чіткий математичний відсоток на успіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний звіт компанії Opta.
Географія плей-офф
У першому в історії раунду 1/16 фіналу географія учасників вражає.
Найбільше представництво зберегла Європа – 13 збірних. Слідом іде Африка з рекордними 9 командами, Південна Америка делегувала 5 колективів, КОНКАКАФ – 3, а Азію представлятимуть 2 збірні.
Топ-10 претендентів
Згідно з математичними розрахунками, головним фаворитом на "золото" є збірна Франції, чиї шанси оцінюють у 18,66%. Другу сходинку заліку утримує чинний володар титулу Аргентина (16,26%), а замикає трійку лідерів Іспанія (13,47%). Цікаво, що всі інші учасники плей-оф не змогли подолати навіть 10-відсотковий бар'єр імовірності тріумфу.
Головні фаворити ЧС-2026 за версією Opta:
- Франція – 18,66%
- Аргентина – 16,26%
- Іспанія – 13,47%
- Англія – 9,68%
- Бразилія – 6,47%
- Нідерланди – 5,11%
- Португалія – 4,74%
- Німеччина – 4,36%
- Колумбія – 3,19%
- Норвегія – 2,95%
Математичний розклад 1/16 фіналу
Окрім загальної перемоги у турнірі, аналітики прорахували ймовірність виходу кожної пари до наступного раунду (1/8 фіналу).
Найбільш очевидними фаворитами своїх протистоянь виглядають Аргентина (майже 90% проти дебютанта Кабо-Верде), Іспанія (85,22% проти Австрії) та Англія (84,04% проти ДР Конго). Найбільш рівна та запекла боротьба очікується в парі Австралії та Єгипту, де шанси майже рівні.
Ймовірність проходу команд до 1/8 фіналу:
- Канада – ПАР: 68,29% – 31,71%
- Бразилія – Японія: 68,94% – 31,06%
- Німеччина – Парагвай: 78,58% – 21,42%
- Нідерланди – Марокко: 61,17% – 38,83%
- Кот-д'Івуар – Норвегія: 32,19% – 67,81%
- Франція – Швеція: 81,46% – 18,54%
- Мексика – Еквадор: 61,35% – 38,65%
- Англія – ДР Конго: 84,04% – 15,96%
- Бельгія – Сенегал: 56,91% – 43,09%
- США – Боснія і Герцеговина: 78,46% – 21,54%
- Іспанія – Австрія: 85,22% – 14,78%
- Португалія – Хорватія: 67,42% – 32,58%
- Швейцарія – Алжир: 65,21% – 34,79%
- Австралія – Єгипет: 46,44% – 53,56%
- Аргентина – Кабо-Верде: 89,24% – 10.76%
- Колумбія – Гана: 71,91% – 28,09%
Нагадаємо, що великий марафон плей-офф ЧС-2026 відкривається вже у неділю, 28 червня, протистоянням між збірними Канади та ПАР. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше ми представили повні підсумки групового раунду ЧС-2026.