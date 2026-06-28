ua en ru
Нд, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

12:01 28.06.2026 Нд
2 хв
На полях США, Мексики та Канади відгриміли 72 поєдинки першого етапу
aimg Андрій Костенко
Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026 Збірна Кабо-Верде – один з найбільш несподіваних учасників плей-офф (фото: x.com/FIFAWorldCup)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Північноамериканський чемпіонат світу-2026 з футболу успішно подолав свій перший великий рубіж. У ніч на сьогодні фіційно завершилися останні матчі у заключних групових квартетах, що підбило риску під наймасштабнішим груповим етапом в історії світового футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати ФІФА.

Читайте також: ЧС-2026: усі пари 1/16 фіналу та розклад матчів на виліт

Підсумки групового етапу

Протягом трохи більше ніж двох тижнів 48 найсильніших збірних планети вели запеклу боротьбу у 12 групах. За підсумками цієї безкомпромісної дистанції рівно третина команд – 16 невдах групового раунду – вже пакують валізи додому. Натомість 32 найкращі колективи, які подолали сито відбору, сформували пари першого раунду на виліт.

Група А

  • Мексика – ПАР – 2:0
  • Південна Корея – Чехія – 2:1
  • Чехія – ПАР – 1:1
  • Мексика – Південна Корея – 1:0
  • ПАР – Південна Корея – 1:0
  • Чехія – Мексика – 0:3

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група B

  • Канада – Боснія і Герцеговина – 1:1
  • Катар – Швейцарія – 1:1
  • Швейцарія – Боснія і Герцеговина – 4:1
  • Канада – Катар – 6:0
  • Швейцарія – Канада – 2:1
  • Боснія і Герцеговина – Катар – 3:1

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група C

  • Бразилія – Марокко – 1:1
  • Гаїті – Шотландія – 0:1
  • Шотландія – Марокко – 0:1
  • Бразилія – Гаїті – 3:0
  • Марокко – Гаїті – 4:2
  • Шотландія – Бразилія – 0:3

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група D

  • США – Парагвай – 4:1
  • Австралія – Туреччина – 2:0
  • США – Австралія – 2:0
  • Туреччина – Парагвай – 0:1
  • Туреччина – США – 3:2
  • Парагвай – Австралія – 0:0

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група E

  • Німеччина – Кюрасао – 7:1
  • Кот-д'Івуар – Еквадор – 1:0
  • Німеччина – Кот-д'Івуар – 2:1
  • Еквадор – Кюрасао – 0:0
  • Кюрасао – Кот-д'Івуар – 0:2
  • Еквадор – Німеччина – 2:1

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група F

  • Нідерланди – Японія – 2:2
  • Швеція – Туніс – 5:1
  • Нідерланди – Швеція – 5:1
  • Туніс – Японія – 0:4
  • Туніс – Нідерланди – 1:3
  • Японія – Швеція – 1:1

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група G

  • Бельгія – Єгипет – 1:1
  • Іран – Нова Зеландія – 2:2
  • Бельгія – Іран – 0:0
  • Нова Зеландія – Єгипет – 1:3
  • Нова Зеландія – Бельгія – 1:5
  • Єгипет – Іран – 1:1

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група H

  • Іспанія – Кабо-Верде – 0:0
  • Саудівська Аравія – Уругвай – 1:1
  • Іспанія – Саудівська Аравія – 4:0
  • Уругвай – Кабо-Верде – 2:2
  • Кабо-Верде – Саудівська Аравія – 0:0
  • Уругвай – Іспанія – 0:1

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група I

  • Франція – Сенегал – 3:1
  • Ірак – Норвегія – 1:4
  • Франція – Ірак – 3:0
  • Норвегія – Сенегал – 3:2
  • Норвегія – Франція – 1:4
  • Сенегал – Ірак – 5:0

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група J

  • Аргентина – Алжир – 3:0
  • Австрія – Йорданія – 3:1
  • Аргентина – Австрія – 2:0
  • Йорданія – Алжир – 1:2
  • Алжир – Австрія – 3:3
  • Йорданія – Аргентина – 1:3

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група K

  • Португалія – ДР Конго – 1:1
  • Узбекистан – Колумбія – 1:3
  • Португалія – Узбекистан – 5:0
  • Колумбія – ДР Конго – 1:0
  • Колумбія – Португалія – 0:0
  • ДР Конго – Узбекистан – 3:1

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Група L

  • Англія – Хорватія – 4:2
  • Гана – Панама – 1:0
  • Англія – Гана – 0:0
  • Панама – Хорватія – 0:1
  • Панама – Англія – 0:2
  • Хорватія – Гана – 2:1

Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Хто вже їде додому

Після групового етапу 16 збірних не змогли пробитися до плей-офф турніру.

Завершили свої виступи на чемпіонаті світу: Південна Корея, Чехія, Катар, Шотландія, Гаїті, Туреччина, Кюрасао, Туніс, Іран, Нова Зеландія, Уругвай, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія, Узбекистан, Панама.

Раніше ми розповіли, як шаман, що "прокляв" Кейна, перемкнувся на Роналду.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Українські дрони уразили два НПЗ у Росії (відео)
Українські дрони уразили два НПЗ у Росії (відео)
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN