Драми, рекорди та виліт фаворитів: повні підсумки групового раунду ЧС-2026

Збірна Кабо-Верде – один з найбільш несподіваних учасників плей-офф (фото: x.com/FIFAWorldCup)

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Північноамериканський чемпіонат світу-2026 з футболу успішно подолав свій перший великий рубіж. У ніч на сьогодні фіційно завершилися останні матчі у заключних групових квартетах, що підбило риску під наймасштабнішим груповим етапом в історії світового футболу.