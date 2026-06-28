Драмы, рекорды и вылет фаворитов: полные итоги группового раунда ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде – один из самых неожиданных участников плей-офф (фото: x.com/FIFAWorldCup)

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Североамериканский чемпионат мира-2026 по футболу успешно преодолел свой первый крупный рубеж. В ночь на сегодня официально завершились последние матчи в заключительных групповых квартетах, что подвело итог под самым масштабным групповым этапом в истории мирового футбола.

Итоги группового этапа В течение чуть более двух недель 48 сильнейших сборных планеты вели ожесточенную борьбу в 12 группах. По итогам этой бескомпромиссной дистанции ровно треть команд – 16 неудачников группового раунда – уже пакуют чемоданы домой. 32 лучших коллектива, преодолевших сито отбора, сформировали пары первого раунда на вылет. Группа А Мексика – ЮАР – 2:0

Южная Корея – Чехия – 2:1

Чехия – ЮАР – 1:1

Мексика – Южная Корея – 1:0

ЮАР – Южная Корея – 1:0

Чехия – Мексика – 0:3 Группа B Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Катар – Швейцария – 1:1

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

Канада – Катар – 6:0

Швейцария – Канада – 2:1

Босния и Герцеговина – Катар – 3:1 Группа C Бразилия – Марокко – 1:1

Гаити – Шотландия – 0:1

Шотландия – Марокко – 0:1

Бразилия – Гаити – 3:0

Марокко – Гаити – 4:2

Шотландия – Бразилия – 0:3 Группа D США – Парагвай – 4:1

Австралия – Турция – 2:0

США – Австралия – 2:0

Турция – Парагвай – 0:1

Турция – США – 3:2

Парагвай – Австралия – 0:0 Группа E Германия – Кюрасао – 7:1

Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0

Германия – Кот-д'Ивуар – 2:1

Эквадор – Кюрасао – 0:0

Кюрасао – Кот-д'Ивуар – 0:2

Эквадор – Германия – 2:1 Группа F Нидерланды – Япония – 2:2

Швеция – Тунис – 5:1

Нидерланды – Швеция – 5:1

Тунис – Япония – 0:4

Тунис – Нидерланды – 1:3

Япония – Швеция – 1:1 Группа G Бельгия – Египет – 1:1

Иран – Новая Зеландия – 2:2

Бельгия – Иран – 0:0

Новая Зеландия – Египет – 1:3

Новая Зеландия – Бельгия – 1:5

Египет – Иран – 1:1 Группа H Испания – Кабо-Верде – 0:0

Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Испания – Саудовская Аравия – 4:0

Уругвай – Кабо-Верде – 2:2

Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

Уругвай – Испания – 0:1 Группа I Франция – Сенегал – 3:1

Ирак – Норвегия – 1:4

Франция – Ирак – 3:0

Норвегия – Сенегал – 3:2

Норвегия – Франция – 1:4

Сенегал – Ирак – 5:0 Группа J Аргентина – Алжир – 3:0

Австрия – Иордания – 3:1

Аргентина – Австрия – 2:0

Иордания – Алжир – 1:2

Алжир – Австрия – 3:3

Иордания – Аргентина – 1:3 Группа K Португалия – ДР Конго – 1:1

Узбекистан – Колумбия – 1:3

Португалия – Узбекистан – 5:0

Колумбия – ДР Конго – 1:0

Колумбия – Португалия – 0:0

ДР Конго – Узбекистан – 3:1 Группа L Англия – Хорватия – 4:2

Гана – Панама – 1:0

Англия – Гана – 0:0

Панама – Хорватия – 0:1

Панама – Англия – 0:2

Хорватия – Гана – 2:1 Кто уже едет домой После группового этапа 16 сборных не смогли пробиться в плей-офф турнира. Завершили выступления на чемпионате мира: Южная Корея, Чехия, Катар, Шотландия, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Иран, Новая Зеландия, Уругвай, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания, Узбекистан, Панама.