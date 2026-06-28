ua en ru
Вс, 28 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

ЧМ-2026: все пары 1/16 финала и расписание матчей на вылет

10:40 28.06.2026 Вс
2 мин
На Мундиале завершился групповой раунд и определились 32 лучшие команды
aimg Андрей Костенко
ЧМ-2026: все пары 1/16 финала и расписание матчей на вылет На ЧМ стартуют матчи на вылет (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

На чемпионате мира-2026 по футболу прошли заключительные матчи группового этапа. По их итогам полностью сформировался перечень участников следующего раунда соревнований, впервые в истории Мундиалей сыграющих в стадии 1/16 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Кто прошел дальше: развязка в последних группах

Последние путевки в плей-офф разыгрывались в квартетах J, K и L. Из всех трех групп в следующий раунд вышло максимально возможное количество команд – по три (включая лучшие третьи места).

В группе J к лидеру Аргентине (9 очков) присоединились Австрия и Алжир, которые расписали сверхрезультативную ничью – 3:3.

В группе K первое место сенсационно забрала Колумбия, удержавшая 0:0 с Португалией Криштиану Роналду. Также исторический успех празднует ДР Конго: обыграв Узбекистан (3:1), африканская сборная впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ.

В группе L сильнее стала Англия, а Хорватия в лобовом столкновении обыграла Гану (2:1), хотя африканцы тоже шагают дальше с третьей позиции.

Главной драмой финиша стал вылет сборной Ирана из-за офсайда на полстопы – команда стала первой непроходимой в рейтинге третьих мест.

Полное расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026

Поединки начнутся уже в воскресенье, 28 июня, и продлятся до 4 июля.

  • 28 июня, 22:00. Канада – ЮАР
  • 29 июня, 20:00. Бразилия – Япония
  • 29 июня, 23:30. Германия – Парагвай
  • 30 июня, 4:00. Нидерланды – Марокко
  • 30 июня, 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 1 июля, 0:00. Франция – Швеция
  • 1 июля, 4:00. Мексика – Эквадор
  • 1 июля, 19:00. Англия – ДР Конго
  • 1 июля, 23:00. Бельгия – Сенегал
  • 2 июля, 3:00. США – Босния и Герцеговина
  • 2 июля, 22:00. Испания – Австрия
  • 3 июля, 2:00. Португалия – Хорватия
  • 3 июля, 6:00. Швейцария – Алжир
  • 3 июля, 21:00. Австралия – Египет
  • 4 июля, 1:00. Аргентина – Кабо-Верде
  • 4 июля, 4:30. Колумбия – Гана

ЧМ-2026: все пары 1/16 финала и расписание матчей на вылет

Календарь следующих стадий и основные интриги сетки

Главное аналитическое наблюдение по сложившейся сетке – образование так называемой "ветви смерти". Сразу четыре сверхмощных сборных – Германия, Франция, Марокко и Нидерланды – оказались в одном секторе. Из этой четверки в стадию полуфинала сможет пробиться только кто-то один.

Дальнейший график турнира выглядит так:

1/8 финала: 4 – 7 июля

Четвертьфиналы: 9 – 12 июля

Полуфиналы: 15 и 16 июля

Матч за 3-е место: 19 июля

Финал: 19 июля

Ранее мы писали, как в Эквадоре официально остановили страну из-за успеха сборной на ЧМ-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира
Новости
Украинские дроны поразили два НПЗ в России (видео)
Украинские дроны поразили два НПЗ в России (видео)
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN