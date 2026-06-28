ЧМ-2026: все пары 1/16 финала и расписание матчей на вылет
На чемпионате мира-2026 по футболу прошли заключительные матчи группового этапа. По их итогам полностью сформировался перечень участников следующего раунда соревнований, впервые в истории Мундиалей сыграющих в стадии 1/16 финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Кто прошел дальше: развязка в последних группах
Последние путевки в плей-офф разыгрывались в квартетах J, K и L. Из всех трех групп в следующий раунд вышло максимально возможное количество команд – по три (включая лучшие третьи места).
В группе J к лидеру Аргентине (9 очков) присоединились Австрия и Алжир, которые расписали сверхрезультативную ничью – 3:3.
В группе K первое место сенсационно забрала Колумбия, удержавшая 0:0 с Португалией Криштиану Роналду. Также исторический успех празднует ДР Конго: обыграв Узбекистан (3:1), африканская сборная впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧМ.
В группе L сильнее стала Англия, а Хорватия в лобовом столкновении обыграла Гану (2:1), хотя африканцы тоже шагают дальше с третьей позиции.
Главной драмой финиша стал вылет сборной Ирана из-за офсайда на полстопы – команда стала первой непроходимой в рейтинге третьих мест.
Полное расписание матчей 1/16 финала ЧМ-2026
Поединки начнутся уже в воскресенье, 28 июня, и продлятся до 4 июля.
- 28 июня, 22:00. Канада – ЮАР
- 29 июня, 20:00. Бразилия – Япония
- 29 июня, 23:30. Германия – Парагвай
- 30 июня, 4:00. Нидерланды – Марокко
- 30 июня, 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 1 июля, 0:00. Франция – Швеция
- 1 июля, 4:00. Мексика – Эквадор
- 1 июля, 19:00. Англия – ДР Конго
- 1 июля, 23:00. Бельгия – Сенегал
- 2 июля, 3:00. США – Босния и Герцеговина
- 2 июля, 22:00. Испания – Австрия
- 3 июля, 2:00. Португалия – Хорватия
- 3 июля, 6:00. Швейцария – Алжир
- 3 июля, 21:00. Австралия – Египет
- 4 июля, 1:00. Аргентина – Кабо-Верде
- 4 июля, 4:30. Колумбия – Гана
Календарь следующих стадий и основные интриги сетки
Главное аналитическое наблюдение по сложившейся сетке – образование так называемой "ветви смерти". Сразу четыре сверхмощных сборных – Германия, Франция, Марокко и Нидерланды – оказались в одном секторе. Из этой четверки в стадию полуфинала сможет пробиться только кто-то один.
Дальнейший график турнира выглядит так:
1/8 финала: 4 – 7 июля
Четвертьфиналы: 9 – 12 июля
Полуфиналы: 15 и 16 июля
Матч за 3-е место: 19 июля
Финал: 19 июля
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