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В Эквадоре официально остановили страну из-за успеха сборной на ЧМ-2026: видео исторической победы

10:44 26.06.2026 Пт
2 мин
Победа над грандом мирового футбола изменила планы миллионов людей на целый день
aimg Андрей Костенко
В Эквадоре официально остановили страну из-за успеха сборной на ЧМ-2026: видео исторической победы Футболисты Эквадора подарили стране праздник (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Сенсационный триумф над сборной Германии не просто вывел Эквадор в плей-офф чемпионата мира – он заставил президента страны пойти на нетипичный шаг. Вместо рабочего дня эквадорцы получили общенациональный праздник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление пресс-службы президента страны .

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Указ, удививший мир

Президент Даниэль Нобоа лично подписал указ, сделавший 26 июня выходным для всех секторов экономики. Главная цель власти – разрешить гражданам разделить момент единства и гордости за национальную сборную.

"Национальное правительство признает самоотверженность нашей сборной, подарившей радость, выходящую далеко за пределы футбольных полей. Это момент, наполняющий гордостью всю страну", - говорится в официальном документе.

Почему это больше, чем просто победа

Результат матча против Германии (2:1) выглядит как настоящий сценарий голливудского фильма:

Воля к победе: Уже на 2-й минуте эквадорцы пропустили быстрый гол, однако вместо того чтобы посыпаться, смогли перехватить инициативу. На 9-й минуте Нильсон Ангуло восстановил равновесие, а на 77-й – Гонсало Плата точным ударом вывел южноамериканскую команду вперед, принеся историческую победу.

Исторический момент: Для страны это только второй выход в плей-офф за всю историю выступлений на ЧМ. В предыдущий раз эквадорцы преодолевали групповой этап ровно 20 лет назад – в 2006-м.

Теперь сборная Эквадора, которая на старте турнира выглядела аутсайдером, готовится к дальнейшей борьбе в 1/16 финала, а вся страна официально отмечает этот успех.

Ранее мы сообщили, что звездный бомбардир европейской сборной завершил международную карьеру после провала на ЧМ-2026.

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