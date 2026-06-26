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ЧМ-2026: кто вышел в плей-офф и какие пары 1/16 финала сформированы после ночных матчей

09:55 26.06.2026 Пт
2 мин
Уже известны 19 из 32-х участников поединков на вылет
aimg Андрей Костенко
ЧМ-2026: кто вышел в плей-офф и какие пары 1/16 финала сформированы после ночных матчей Эквадор сенсационно победил Германию (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Групповой этап чемпионата мира-2026 подходит к концу. По итогам ночных матчей в группах D, E и F определились новые участники плей-офф и сложились четыре пары 1/16 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей .

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Результаты и турнирное положение

В группах, завершивших выступления, зафиксированы следующие итоги.

Группа D: США, несмотря на поражение от Турции (2:3), выходят с первого места. Австралия финишировала второй после ничьей с Парагваем (0:0).

ЧМ-2026: кто вышел в плей-офф и какие пары 1/16 финала сформированы после ночных матчей

Группа E: Германия, несмотря на сенсационное поражение от Эквадора (1:2), удержала лидерство. Кот-д'Ивуар вышел со второго места благодаря победе над Кюрасао (2:0). Эквадор также прошел в следующий раунд по рейтингу третьих мест.

ЧМ-2026: кто вышел в плей-офф и какие пары 1/16 финала сформированы после ночных матчей

Группа F: Нидерланды одержали уверенную победу над Тунисом (3:1) и выиграли группу. Ничья Японии и Швеции (1:1) позволила обеим командам выйти в плей-офф.

ЧМ-2026: кто вышел в плей-офф и какие пары 1/16 финала сформированы после ночных матчей

Участники плей-офф и пары 1/16 финала

В настоящее время путевки в 1/16 финала уже получили 19 сборных: Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Босния и Герцеговина, Бразилия, Марокко, США, Австралия, Германия, Кот-д'Ивуар, Эквадор, Нидерланды, Япония, Швеция, Франция, Норвегия.

ЧМ-2026: кто вышел в плей-офф и какие пары 1/16 финала сформированы после ночных матчей

Сформированы следующие пары (указанные даты и время матчей):

  • 28 июня, 22:00. ЮАР – Канада
  • 29 июня, 20:00. Бразилия – Япония
  • 30 июня, 4:00. Нидерланды – Марокко
  • 2 июля, 3:00. США – Босния и Герцеговина

Статистические факты

Кроме того, минувшая ночь вошла в историю ЧМ сразу по нескольким показателям.

Рекорд результативности: На турнире уже забито 177 мячей, что является новым достижением для чемпионатов мира. Предыдущий рекорд принадлежал чемпионату мира-2022 в Катаре, где за 64 матча было забито 172 гола.

Автоголы: Тунисец Эльес Схири забил в свои ворота, что стало 12-м автоголом на турнире – это повторение антирекорда.

Также мы рассказали, как сборная Ирана отказалась лететь на решающий матч ЧМ-2026 из-за задержания своего лидера.

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