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США задержали лидера сборной Ирана: команда отказалась лететь на решающий матч ЧМ-2026

18:15 25.06.2026 Чт
2 мин
Футболисты объявили демарш из-за действий американских властей
aimg Андрей Костенко
США задержали лидера сборной Ирана: команда отказалась лететь на решающий матч ЧМ-2026 Сборная Ирана на ЧМ попала в очередной скандал (фото: instagram.com/teammellifootball)
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Очередной скандал произошел со сборной Ирана на чемпионате мира-2026. Команда отказывалась лететь на решающую игру против Египта в Сиэтл из-за действий властей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

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Хроника инцидента в Тихуане

Сборная Ирана из-за визовых и ограничений безопасности вынуждена базироваться в мексиканской Тихуане. У местного аэропорта есть уникальная инфраструктура – он расположен непосредственно на границе с США и имеет специальный переход к американской территории, где осуществляется пограничный контроль.

Во время прохождения этих процедур американская сторона задержала главного форварда иранцев Мехди Тареми и ассистента главного тренера Саида Алхоэи. В ответ на это остальные игроки сборной отказались садиться в самолет в Сиэтл, требуя немедленного разрешения ситуации.

Политический подтекст и логистика

Главный тренер сборной Ирана Амир Галеной неоднократно отмечал, что постоянные ограничения на пересечение границы истощают футболистов.

Ранее команде разрешали въезд в США только на считанные часы перед матчами, и только на этой неделе власти страны пошли на уступки, разрешив прибытие за два дня до игры. Однако новый инцидент на границе еще раз подчеркнул, что политическая напряженность между Вашингтоном и Тегераном продолжает оказывать существенное влияние на спортивный процесс.

Турнирное положение в группе

После двух сыгранных туров ситуация в группе G остается максимально шаткой. Иран и Бельгия имеют по 2 очка, отставая от лидера – Египта (4 пункта). Не потеряла надежд на выход в плей-офф и Новая Зеландия (1 балл).

Поэтому все в квартете решится в последнем туре, в котором Иран будет играть с Египтом, а Бельгия – с Новой Зеландией. Матчи запланированы на 27 июня и начнутся одновременно – в 6:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили, что ФИФА допустил Россию к новому чемпионату мира.

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