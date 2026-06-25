США затримали лідера збірної Ірану: команда відмовилась летіти на вирішальний матч ЧС-2026

Черговий скандал стався зі збірною Ірану на чемпіонаті світу-2026. Команда відмовлялася летіти на вирішальну гру проти Єгипту до Сіетла через дії влади США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Хроніка інциденту в Тіхуані

Збірна Ірану через візові та безпекові обмеження змушена базуватися в мексиканській Тіхуані. Місцевий аеропорт має унікальну інфраструктуру – він розташований безпосередньо на межі з США і має спеціальний перехід до американської території, де здійснюється прикордонний контроль.

Саме під час проходження цих процедур американська сторона затримала головного форварда іранців Мехді Таремі та асистента головного тренера Саїда Алхоеї. У відповідь на це решта гравців збірної відмовилася сідати в літак до Сіетла, вимагаючи негайного вирішення ситуації.

Політичний підтекст і логістика

Головний тренер збірної Ірану Амір Галеної неодноразово наголошував на тому, що постійні обмеження на перетин кордону виснажують футболістів.

Раніше команді дозволяли в'їзд до США тільки на лічені години перед матчами, і лише цього тижня влада країни пішла на поступки, дозволивши прибуття за два дні до гри. Проте новий інцидент на кордоні вкотре підкреслив, що політична напруженість між Вашингтоном та Тегераном продовжує суттєво впливати на спортивний процес.

Турнірне становище в групі

Після двох зіграних турів ситуація в групі G залишається максимально хиткою. Іран та Бельгія мають по 2 очки, відстаючи від лідера – Єгипту (4 пункти). Не втратила надій на вихід у плей-офф і Нова Зеландія (1 бал).

Тому все в квартеті вирішиться в останньому турі, у якому Іран гратиме з Єгиптом, а Бельгія – з Новою Зеландією. Матчі заплановані на 27 червня та розпочнуться одночасно – о 6:00 за київським часом.