В Еквадорі офіційно зупинили країну через успіх збірної на ЧС-2026: відео історичної перемоги

Сенсаційний тріумф над збірною Німеччини не просто вивів Еквадор у плей-офф чемпіонату світу – він змусив президента країни піти на нетиповий крок. Замість робочого дня еквадорці отримали загальнонаціональне свято.

Указ, який здивував світ

Президент Даніель Нобоа особисто підписав указ, що зробив 26 червня вихідним для всіх секторів економіки. Головна мета влади – дозволити громадянам розділити момент єдності та гордості за національну збірну.

"Національний уряд визнає самовідданість нашої збірної, яка подарувала радість, що виходить далеко за межі футбольних полів. Це момент, який наповнює гордістю всю країну", - йдеться в офіційному документі.

Чому це більше, ніж просто перемога

Результат матчу проти Німеччини (2:1) виглядає як справжній сценарій голлівудського фільму:

Воля до перемоги: Вже на 2-й хвилині еквадорці пропустили швидкий гол, проте замість того, щоб посипатися, змогли перехопити ініціативу. На 9-й хвилині Нільсон Ангуло відновив рівновагу, а на 77-й – Гонсало Плата влучним ударом вивів південноамериканську команду вперед, принісши історичну перемогу.

Історичний момент: Для країни це лише другий вихід у плей-офф за всю історію виступів на ЧС. Попереднього разу еквадорці долали груповий етап рівно 20 років тому – у 2006-му.

Тепер збірна Еквадору, яка на старті турніру виглядала аутсайдером, готується до подальшої боротьби в 1/16 фіналу, а вся країна офіційно святкує цей успіх.