ЧС-2026: усі пари 1/16 фіналу та розклад матчів на виліт

На чемпіонаті світу-2026 з футболу відбулися заключні матчі групового етапу. За їхніми підсумками повністю сформувався перелік учасників наступного раунду змагань, які вперше в історії Мундіалів зіграють у стадії 1/16 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Хто пройшов далі: розв'язка в останніх групах

Останні путівки до плей-офф розігрувалися у квартетах J, K та L. З усіх трьох груп до наступного раунду вийшла максимально можлива кількість команд – по три (включно з найкращими третіми місцями).

У групі J до лідера Аргентини (9 очок) приєдналися Австрія та Алжир, які розписали надрезультативну нічию – 3:3.

У групі K перше місце сенсаційно забрала Колумбія, яка втримала 0:0 з Португалією Кріштіану Роналду. Також історичний успіх святкує ДР Конго: обігравши Узбекистан (3:1), африканська збірна вперше у своїй історії вийшла до плей-офф ЧС.

У групі L сильнішою стала Англія, а Хорватія у лобовому зіткненні переграла Гану (2:1), хоча африканці теж крокують далі з третьої позиції.

Головною драмою фінішу став виліт збірної Ірану через офсайд на пів стопи. Іранці зіграли у нічию з Єгиптом (1:1) та стали першими непрохідними у рейтингу третіх місць.

Повний розклад матчів 1/16 фіналу ЧС-2026

Поєдинки розпочнуться вже у неділю, 28 червня, і триватимуть до 4 липня.

28 червня, 22:00. Канада – ПАР

29 червня, 20:00. Бразилія – Японія

29 червня, 23:30. Німеччина – Парагвай

30 червня, 4:00. Нідерланди – Марокко

30 червня, 20:00. Кот-д'Івуар – Норвегія

1 липня, 0:00. Франція – Швеція

1 липня, 4:00. Мексика – Еквадор

1 липня, 19:00. Англія – ДР Конго

1 липня, 23:00. Бельгія – Сенегал

2 липня, 3:00. США – Боснія і Герцеговина

2 липня, 22:00. Іспанія – Австрія

3 липня, 2:00. Португалія – Хорватія

3 липня, 6:00. Швейцарія – Алжир

3 липня, 21:00. Австралія – Єгипет

4 липня, 1:00. Аргентина – Кабо-Верде

4 липня, 4:30. Колумбія – Гана

Календар наступних стадій та головні інтриги сітки

Головне аналітичне спостереження за сформованою сіткою – утворення так званої "гілки смерті". Одразу чотири надпотужні збірні – Німеччина, Франція, Марокко та Нідерланди – опинилися в одному секторі. З цієї четвірки до стадії півфіналу зможе пробитися лише хтось один.

Подальший графік турніру виглядає так:

1/8 фіналу: 4 – 7 липня

Чвертьфінали: 9 – 12 липня

Півфінали: 15 та 16 липня

Матч за 3-тє місце: 19 липня

Фінал: 19 липня