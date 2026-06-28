ua en ru
Нд, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

ЧС-2026: усі пари 1/16 фіналу та розклад матчів на виліт

10:40 28.06.2026 Нд
2 хв
На Мундіалі завершився груповий раунд і визначилися 32 найкращі команди
aimg Андрій Костенко
ЧС-2026: усі пари 1/16 фіналу та розклад матчів на виліт На ЧС стартують матчі на виліт (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

На чемпіонаті світу-2026 з футболу відбулися заключні матчі групового етапу. За їхніми підсумками повністю сформувався перелік учасників наступного раунду змагань, які вперше в історії Мундіалів зіграють у стадії 1/16 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Читайте також: Шаман, що "прокляв" Кейна, перемкнувся на Кріша: яке пророцтво отримав Роналду на ЧС-2026

Хто пройшов далі: розв'язка в останніх групах

Останні путівки до плей-офф розігрувалися у квартетах J, K та L. З усіх трьох груп до наступного раунду вийшла максимально можлива кількість команд – по три (включно з найкращими третіми місцями).

У групі J до лідера Аргентини (9 очок) приєдналися Австрія та Алжир, які розписали надрезультативну нічию – 3:3.

У групі K перше місце сенсаційно забрала Колумбія, яка втримала 0:0 з Португалією Кріштіану Роналду. Також історичний успіх святкує ДР Конго: обігравши Узбекистан (3:1), африканська збірна вперше у своїй історії вийшла до плей-офф ЧС.

У групі L сильнішою стала Англія, а Хорватія у лобовому зіткненні переграла Гану (2:1), хоча африканці теж крокують далі з третьої позиції.

Головною драмою фінішу став виліт збірної Ірану через офсайд на пів стопи. Іранці зіграли у нічию з Єгиптом (1:1) та стали першими непрохідними у рейтингу третіх місць.

Повний розклад матчів 1/16 фіналу ЧС-2026

Поєдинки розпочнуться вже у неділю, 28 червня, і триватимуть до 4 липня.

  • 28 червня, 22:00. Канада – ПАР
  • 29 червня, 20:00. Бразилія – Японія
  • 29 червня, 23:30. Німеччина – Парагвай
  • 30 червня, 4:00. Нідерланди – Марокко
  • 30 червня, 20:00. Кот-д'Івуар – Норвегія
  • 1 липня, 0:00. Франція – Швеція
  • 1 липня, 4:00. Мексика – Еквадор
  • 1 липня, 19:00. Англія – ДР Конго
  • 1 липня, 23:00. Бельгія – Сенегал
  • 2 липня, 3:00. США – Боснія і Герцеговина
  • 2 липня, 22:00. Іспанія – Австрія
  • 3 липня, 2:00. Португалія – Хорватія
  • 3 липня, 6:00. Швейцарія – Алжир
  • 3 липня, 21:00. Австралія – Єгипет
  • 4 липня, 1:00. Аргентина – Кабо-Верде
  • 4 липня, 4:30. Колумбія – Гана

ЧС-2026: усі пари 1/16 фіналу та розклад матчів на виліт

Календар наступних стадій та головні інтриги сітки

Головне аналітичне спостереження за сформованою сіткою – утворення так званої "гілки смерті". Одразу чотири надпотужні збірні – Німеччина, Франція, Марокко та Нідерланди – опинилися в одному секторі. З цієї четвірки до стадії півфіналу зможе пробитися лише хтось один.

Подальший графік турніру виглядає так:

1/8 фіналу: 4 – 7 липня

Чвертьфінали: 9 – 12 липня

Півфінали: 15 та 16 липня

Матч за 3-тє місце: 19 липня

Фінал: 19 липня

Раніше ми писали, як в Еквадорі офіційно зупинили країну через успіх збірної на ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Українські дрони уразили два НПЗ у Росії (відео)
Українські дрони уразили два НПЗ у Росії (відео)
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN