Вердикт суперкомпьютера: ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф
Главный футбольный праздник четырехлетия переходит в самую жаркую фазу – на полях Северной Америки начинаются бескомпромиссные поединки на вылет. Искусственный интеллект подробно проанализировал сетку плей-офф и выставил каждой команде четкий математический процент успеха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет компании Opta .
География плей-офф
В первом в истории раунда 1/16 финала география участников впечатляет.
Наибольшее представительство сохранила Европа – 13 сборных. Следом идет Африка с рекордными 9 командами, Южная Америка делегировала 5 коллективов, КОНКАКАФ – 3, а Азию будут представлять 2 сборные.
Топ-10 претендентов
Согласно математическим расчетам, главным фаворитом на "золото" является сборная Франции, чьи шансы оценивают в 18,66%. Второе место зачета удерживает действующий обладатель титула Аргентина (16,26%), а замыкает тройку лидеров Испания (13,47%). Интересно, что все остальные участники плей-офф не смогли преодолеть даже 10-процентный барьер вероятности триумфа.
Главные фавориты ЧМ-2026 по версии Opta:
- Франция – 18,66%
- Аргентина – 16,26%
- Испания – 13,47%
- Англия – 9,68%
- Бразилия – 6,47%
- Нидерланды – 5,11%
- Португалия – 4,74%
- Германия – 4,36%
- Колумбия – 3,19%
- Норвегия – 2,95%
Математический расклад 1/16 финала
Кроме общей победы в турнире, аналитики просчитали вероятность выхода каждой пары в следующий раунд (1/8 финала).
Наиболее очевидными фаворитами своих противостояний выглядят Аргентина (около 90% против дебютанта Кабо-Верде), Испания (85,22% против Австрии) и Англия (84,04% против ДР Конго). Наиболее равная и упорная борьба ожидается в паре Австралии и Египта, где шансы почти равны.
Вероятность прохода команд в 1/8 финала:
- Канада – ЮАР: 68,29% – 31,71%
- Бразилия – Япония: 68,94% – 31,06%
- Германия – Парагвай: 78,58% – 21,42%
- Нидерланды – Марокко: 61,17% – 38,83%
- Кот-д'Ивуар – Норвегия: 32,19% – 67,81%
- Франция – Швеция: 81,46% – 18,54%
- Мексика – Эквадор: 61,35% – 38,65%
- Англия – ДР Конго: 84,04% – 15,96%
- Бельгия – Сенегал: 56,91% – 43,09%
- США – Босния и Герцеговина: 78,46% – 21,54%
- Испания – Австрия: 85,22% – 14,78%
- Португалия – Хорватия: 67,42% – 32,58%
- Швейцария – Алжир: 65,21% – 34,79%
- Австралия – Египет: 46,44% – 53,56%
- Аргентина – Кабо-Верде: 89,24% – 10.76%
- Колумбия – Гана: 71,91% – 28,09%
Напомним, что большой марафон плей-офф ЧМ-2026 открывается уже в воскресенье, 28 июня, противостоянием между сборными Канады и ЮАР. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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