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Вердикт суперкомпьютера: ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф

16:33 28.06.2026 Вс
2 мин
Тысячи симуляций турнирной сетки уже определили будущего чемпиона мира
aimg Андрей Костенко
Вердикт суперкомпьютера: ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф У кого шансов выиграть ЧМ больше (фото: Getty Images)
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Главный футбольный праздник четырехлетия переходит в самую жаркую фазу – на полях Северной Америки начинаются бескомпромиссные поединки на вылет. Искусственный интеллект подробно проанализировал сетку плей-офф и выставил каждой команде четкий математический процент успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический отчет компании Opta .

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География плей-офф

В первом в истории раунда 1/16 финала география участников впечатляет.

Наибольшее представительство сохранила Европа – 13 сборных. Следом идет Африка с рекордными 9 командами, Южная Америка делегировала 5 коллективов, КОНКАКАФ – 3, а Азию будут представлять 2 сборные.

Вердикт суперкомпьютера: ИИ назвал главных фаворитов на &quot;золото&quot; ЧМ-2026 перед стартом плей-офф

Топ-10 претендентов

Согласно математическим расчетам, главным фаворитом на "золото" является сборная Франции, чьи шансы оценивают в 18,66%. Второе место зачета удерживает действующий обладатель титула Аргентина (16,26%), а замыкает тройку лидеров Испания (13,47%). Интересно, что все остальные участники плей-офф не смогли преодолеть даже 10-процентный барьер вероятности триумфа.

Главные фавориты ЧМ-2026 по версии Opta:

  1. Франция – 18,66%
  2. Аргентина – 16,26%
  3. Испания – 13,47%
  4. Англия – 9,68%
  5. Бразилия – 6,47%
  6. Нидерланды – 5,11%
  7. Португалия – 4,74%
  8. Германия – 4,36%
  9. Колумбия – 3,19%
  10. Норвегия – 2,95%

Математический расклад 1/16 финала

Кроме общей победы в турнире, аналитики просчитали вероятность выхода каждой пары в следующий раунд (1/8 финала).

Наиболее очевидными фаворитами своих противостояний выглядят Аргентина (около 90% против дебютанта Кабо-Верде), Испания (85,22% против Австрии) и Англия (84,04% против ДР Конго). Наиболее равная и упорная борьба ожидается в паре Австралии и Египта, где шансы почти равны.

Вердикт суперкомпьютера: ИИ назвал главных фаворитов на &quot;золото&quot; ЧМ-2026 перед стартом плей-офф

Вероятность прохода команд в 1/8 финала:

  • Канада – ЮАР: 68,29% – 31,71%
  • Бразилия – Япония: 68,94% – 31,06%
  • Германия – Парагвай: 78,58% – 21,42%
  • Нидерланды – Марокко: 61,17% – 38,83%
  • Кот-д'Ивуар – Норвегия: 32,19% – 67,81%
  • Франция – Швеция: 81,46% – 18,54%
  • Мексика – Эквадор: 61,35% – 38,65%
  • Англия – ДР Конго: 84,04% – 15,96%
  • Бельгия – Сенегал: 56,91% – 43,09%
  • США – Босния и Герцеговина: 78,46% – 21,54%
  • Испания – Австрия: 85,22% – 14,78%
  • Португалия – Хорватия: 67,42% – 32,58%
  • Швейцария – Алжир: 65,21% – 34,79%
  • Австралия – Египет: 46,44% – 53,56%
  • Аргентина – Кабо-Верде: 89,24% – 10.76%
  • Колумбия – Гана: 71,91% – 28,09%

Напомним, что большой марафон плей-офф ЧМ-2026 открывается уже в воскресенье, 28 июня, противостоянием между сборными Канады и ЮАР. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее мы представили полные итоги группового раунда ЧМ-2026.

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