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Таємниця турнірної сітки ЧС-2026: коли тепер можлива дуель Роналду та Мессі

13:34 28.06.2026 Нд
2 хв
Завершення групового раунду внесло радикальні зміни в очікування вболівальників
aimg Андрій Костенко
Таємниця турнірної сітки ЧС-2026: коли тепер можлива дуель Роналду та Мессі Кріштіану Роналду (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Мільйони вболівальників по всьому світу намагалися прорахувати ймовірність очного протистояння Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026. Фініш групової стадії Мундіалю розставив усі крапки над "і".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сітку плей-офф турніру.

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Чому зірвалася потенційна битва

Згідно з початковими розкладами, збірні Португалії та Аргентини мали цілком реальну можливість зійтися між собою вже на стадії чвертьфіналу. Проте для цього обом командам потрібно було виконати синхронне завдання – виграти свої групові квартети.

Аргентина зі своїм лідером Ліонелем Мессі впевнено впоралася із місією, без особливих проблем посівши першу сходинку в групі J.

Португалія натомість припустилася фатальної осічки. У вирішальному третьому турі групи K підопічні Роберто Мартінеса не змогли зламати опір збірної Колумбії, розписавши "суху" нічию (0:0). Через це європейці фінішували у своєму квартеті лише другими, пропустивши колумбійців уперед.

Таємниця турнірної сітки ЧС-2026: коли тепер можлива дуель Роналду та Мессі

Залишився єдиний сценарій

Такий турнірний розклад остаточно розвів команди по різних полюсах плей-офф. Збірна Португалії відправилася у верхню частину сітки, тоді як Аргентина штурмуватиме вершину знизу. Це означає, що єдиним варіантом для очної дуелі легенд тепер залишається виключно вихід обох збірних до фіналу ЧС-2026.

Шлях до цього вирішального поєдинку для обох капітанів розпочнеться вже найближчими днями зі стадії 1/16 фіналу.

Португалія у першому раунді на виліт схрестить зброю з потужною командою Хорватії. Поєдинок заплановано на п'ятницю, 3 липня, о 2:00 за київським часом.

Аргентина екзаменуватиме головну сенсацію групового етапу – збірну Кабо-Верде. Ця зустріч відбудеться у суботу, 4 липня, о 1:00.

Нагадаємо, що і Мессі, і Роналду проводять історичний Мундіаль. Аргентинець наразі очолює гонку бомбардирів турніру з 6 голами та став найкращим голеадором у історії ЧС. Португалець, у свою чергу, став першим гравцем в історії, який зумів відзначитися забитими м'ячами на шести різних чемпіонатах світу.

Раніше ми представили повні підсумки групового раунду ЧС-2026.

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