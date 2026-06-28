"Золота бутса" ЧС-2026: Мессі відривається від Мбаппе та Холанда з унікальним досягненням

На чемпіонаті світу-2026 за підсумками трьох турів групового етапу визначився одноосібний лідер бомбардирських перегонів, а також сформувалася група його зіркових переслідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичні дані ФІФА .

Абсолютний рекорд Ліонеля Мессі

Головна зірка світового футболу, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, не просто очолив гонку за "Золотою бутсою" турніру, а й підкорив унікальну історичну вершину. Забивши у заключному матчі групового етапу проти Йорданії (3:1), 39-річний форвард став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який відзначився забитими м'ячами у семи поєдинках поспіль.

Ця неймовірна гольова серія Мессі тягнеться ще з плей-офф переможного для аргентинців ЧС-2022 (починаючи з 1/8 фіналу). За цим показником Лео обійшов легендарного француза Жюста Фонтена (ЧС-1958) та бразильця Жаірзіньо (ЧС-1970), які відзначалися у шести матчах поспіль на одному турнірі. Наразі Мессі має в своєму активі вже 6 точних ударів на поточному Мундіалі.

Хто дихає у спину лідеру

Загалом за три тури групової стадії команди продемонстрували солідну результативність, забивши 192 голи (в середньому 2,67 м'яча за гру). За спиною Мессі розгорнулася справжня битва суперзірок нового покоління, які відстають від аргентинця на два м'ячі.

Найближчим переслідувачем є найкращий бомбардир минулого Мундіалю Кіліан Мбаппе. Француз має 4 голи та 2 результативні передачі. Стільки ж забитих м'ячів у його партнера по збірній Усмана Дембеле та бразильця Вінісіуса Жуніора (в обох по 1 асисту). П'ятірку замикає норвезький "термінатор" Ерлінг Холанд, який оформив 4 голи без асистів.

Топ-5 бомбардирів ЧС-2026 після групового етапу: