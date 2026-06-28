"Золотая бутса" ЧМ-2026: Месси отрывается от Мбаппе и Холанда с уникальным достижением

На чемпионате мира-2026 по итогам трех туров группового этапа определился единоличный лидер бомбардирской гонки, а также сформировалась группа его звездных преследователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистические данные ФИФА .

Абсолютный рекорд Лионеля Месси

Главная звезда мирового футбола, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, не просто возглавил гонку за "Золотой бутсой" турнира, но и покорил уникальную историческую вершину. Забив в заключительном матче группового этапа против Иордании (3:1), 39-летний форвард стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, отличившимся забитыми мячами в семи поединках подряд.

Эта невероятная голевая серия Месси тянется еще из плей-офф победного для аргентинцев ЧМ-2022 (начиная с 1/8 финала). По этому показателю Лео обошел легендарного француза Жюста Фонтена (ЧМ-1958) и бразильца Жаирзиньо (ЧМ-1970), отмечавшихся в шести матчах подряд на одном турнире. Месси имеет в своем активе уже 6 точных ударов на текущем Мундиале.

Кто дышит в спину лидеру

В общей сложности за три тура групповой стадии команды продемонстрировали солидную результативность, забив 192 гола (в среднем 2,67 мяча за игру). За спиной Месси развернулась настоящая битва суперзвезд нового поколения, отстающих от аргентинца на два мяча.

Ближайшим преследователем является лучший бомбардир прошлого Мундиаля Килиан Мбаппе. Француз имеет 4 гола и 2 результативные передачи. Столько же забитых мячей у его партнера по сборной Усмана Дембеле и бразильца Винисиуса Жуниора (у обоих по 1 ассисту). Пятерку замыкает норвежский "терминатор" Эрлинг Холанд, оформивший 4 гола без ассистов.

Топ-5 бомбардиров ЧМ-2026 после группового этапа: