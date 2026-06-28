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"Золотая бутса" ЧМ-2026: Месси отрывается от Мбаппе и Холанда с уникальным достижением

12:51 28.06.2026 Вс
2 мин
Капитан сборной Аргентины забил 6 голов и установил абсолютный рекорд Мундиалей
aimg Андрей Костенко
"Золотая бутса" ЧМ-2026: Месси отрывается от Мбаппе и Холанда с уникальным достижением Лионель Месси бьет рекорд за рекордом (фото: x.com/AFASeleccionEN)
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На чемпионате мира-2026 по итогам трех туров группового этапа определился единоличный лидер бомбардирской гонки, а также сформировалась группа его звездных преследователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистические данные ФИФА .

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Абсолютный рекорд Лионеля Месси

Главная звезда мирового футбола, капитан сборной Аргентины Лионель Месси, не просто возглавил гонку за "Золотой бутсой" турнира, но и покорил уникальную историческую вершину. Забив в заключительном матче группового этапа против Иордании (3:1), 39-летний форвард стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, отличившимся забитыми мячами в семи поединках подряд.

Эта невероятная голевая серия Месси тянется еще из плей-офф победного для аргентинцев ЧМ-2022 (начиная с 1/8 финала). По этому показателю Лео обошел легендарного француза Жюста Фонтена (ЧМ-1958) и бразильца Жаирзиньо (ЧМ-1970), отмечавшихся в шести матчах подряд на одном турнире. Месси имеет в своем активе уже 6 точных ударов на текущем Мундиале.

&quot;Золотая бутса&quot; ЧМ-2026: Месси отрывается от Мбаппе и Холанда с уникальным достижением

Кто дышит в спину лидеру

В общей сложности за три тура групповой стадии команды продемонстрировали солидную результативность, забив 192 гола (в среднем 2,67 мяча за игру). За спиной Месси развернулась настоящая битва суперзвезд нового поколения, отстающих от аргентинца на два мяча.

Ближайшим преследователем является лучший бомбардир прошлого Мундиаля Килиан Мбаппе. Француз имеет 4 гола и 2 результативные передачи. Столько же забитых мячей у его партнера по сборной Усмана Дембеле и бразильца Винисиуса Жуниора (у обоих по 1 ассисту). Пятерку замыкает норвежский "терминатор" Эрлинг Холанд, оформивший 4 гола без ассистов.

Топ-5 бомбардиров ЧМ-2026 после группового этапа:

  • Лионель Месси (Аргентина) – 6
  • Килиан Мбаппе (Франция) – 4
  • Усман Дембеле (Франция) – 4
  • Винисиус Жуниор (Бразилия) – 4
  • Эрлинг Холанд (Норвегия) – 4

&quot;Золотая бутса&quot; ЧМ-2026: Месси отрывается от Мбаппе и Холанда с уникальным достижением

Ранее мы писали, как Лионель Месси превзошел рекорд Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

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