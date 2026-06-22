Месси с антирекордом и историческим достижением вывел Аргентину в плей-офф ЧМ-2026 (видео голов)

Сборная Аргентины одержала победу над сборной Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 в группе J и досрочно вышла в плей-офф. А легендарный Лионель Месси отличился двумя противоположными рекордами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

ЧМ-2026. Группа J. 2-й тур

Аргентина - Австрия - 2:0

Голы: Месси, 39, 90+5

Незабитый пенальти: Месси (Аргентина), 9 (мимо ворот)

От позора к историческому рекорду

Поединок начался с бурных событий в штрафной площадке европейцев. Уже на 4-й минуте Лаутаро Мартинес ворвался в штрафную, где против него совершил фол Штефан Пош. После просмотра видеоповтора арбитр из Египта Амин Омар назначил пенальти. Однако Лионель Месси с отметки пробил мимо ворот.

Этот промах стал для Месси уже третьим нереализованным пенальти в карьере на чемпионатах мира (после неудач в 2018 и 2022 годах). Таким образом, Лионель стал абсолютным антирекордсменом чемпионатов мира, обойдя ганца Асамоа Гьяна, у которого было два подобных промаха.

После шокового старта игра несколько переместилась в центр поля. Настоящая острота вернулась на 32-й минуте, когда после ошибки вратаря Александера Шлагера удар Месси в пустые ворота успел заблокировать Давид Алаба.

Героическая оборона Австрии капитулировала на 39-й минуте. Факундо Медина выполнил прострел с левого фланга, Тьяго Альмада ловко пропустил мяч дальше, а Лионель Месси точным ударом в противоход вратарю открыл счет - 1:0! Этот гол стал для нападающего 17-м на чемпионатах мира, что сделало его лучшим бомбардиром в истории этих турниров.

Несмотря на попытки подопечных Ральфа Рангника отыграться в добавленные 7 минут, Аргентина ушла на перерыв в статусе лидера.

Штурм австрийцев и дубль Месси

Вторая половина встречи прошла в жесткой и бескомпромиссной борьбе. Австрийцы активнее начали тайм и на 55-й минуте создали супермомент: Марсель Забитцер мощно исполнил штрафной с левого угла штрафной площадки, но Эмилиано Мартинес в головокружительном прыжке спас Аргентину. Действующие чемпионы мира ответили на 73-й минуте, когда после подачи Лионеля Месси с углового Николас Гонсалес пробил чуть мимо дальней штанги.

Напряжение на поле достигло пика на 76-й минуте: после грубого фола Конрада Лаймера против Гонсалеса на поле разгорелась потасовка - Факундо Медина толкнул обидчика своего партнера, за что оба нарушителя получили по желтой карточке.

Оба тренера активно проводили ротацию, пытаясь освежить игру. В частности, в составе австрийцев на поле появились Марко Арнаутович и Карни Чуквуемека, а Лионель Скалони укрепил оборону, выпустив Николаса Отаменди, Леандро Паредеса и Николаса Тальяфико.

В итоге Аргентина сумела не только сдержать финальный натиск европейцев, но и забить второй гол. Гениальный Месси оформил дубль на 90+5-й минуте.

Что дальше

Аргентина после двух побед набрала 6 очков, единолично возглавила группу J и гарантировала себе выход в плей-офф. Австрийцы с 3 очками пока идут вторыми. Другой матч 2-го тура группы J между сборными Иордании и Алжира состоится во вторник, 23 июня, в 6:00 по киевскому времени.

В заключительном туре между собой сойдутся Аргентина и Алжир, а также Австрия и Иордания. Матчи запланированы на 28 июня и начнутся одновременно - в 5:00 по киевскому времени.