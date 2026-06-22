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Почему Гаити, Кюрасао и Кабо-Верде играют на ЧМ-2026, а Украина - нет?

13:21 22.06.2026 Пн
4 мин
Вопрос, который волнует многих людей, не интересующихся футболом, но которые не могут остаться равнодушными к чемпионату мира
aimg Даниил Вереитин
Почему Гаити, Кюрасао и Кабо-Верде играют на ЧМ-2026, а Украина - нет? Вратарь Возинья из Кабо-Верде уже стал местной легендой ЧМ-2026 (фото: Getty Images)
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Отборочный турнир к ЧМ-2026 оставил немало открытых вопросов, и присутствие на этом турнире экзотических для футбола стран, у некоторых вызывает удивление. Но все это можно объяснить.

На чемпионате мира по футболу в самом разгаре второй тур, но по-прежнему приходится сталкиваться с удивлением сторонних наблюдателей: "Как так получилось, что Гаити, Кюрасао и Кабо-Верде участвуют в чемпионате мира по футболу, а Украина - нет? У нас все так плохо с футболом?". РБК-Украина объясняет особенности отбора на нынешний чемпионат мира.

Сколько команд участвует в ЧМ-2026

Начнем с главного отличия турнира этого года: в нем участвуют 48 команд. Мы все привыкли к формату с 32 командами, к которому ФИФА перешла в 1990-х годах - этот формат дебютировал на чемпионате мира 1998 года во Франции.

Теперь же общефутбольная тенденция - расширять турниры и увеличивать количество матчей. Это уже коснулось чемпионата Европы (с 2016 года там играют 24 команды), Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА (теперь там по 36 команд и общая таблица), ну а привычные товарищеские матчи для европейских сборных заменила Лига наций.

В результате теперь на чемпионате мира по футболу играется в общей сложности целых 104 матча.

Почему не играет Украина?

Участники чемпионата мира определяются в ходе отборочного турнира на разных континентах: европейские сборные выявляют лучших у себя, команды азиатского региона - в пределах своего континента, Южная Америка проводит отдельный отбор, как и Северная Америка, Африка и Океания. То есть, если бы отбор был общим для всех, то сборная Украины, вероятно, прошла бы на чемпионат мира. Но мы соревнуемся за одно из 16 мест, предусмотренных для европейских стран.

И в рамках европейской части отбора сборная Украины смогла преодолеть групповой этап квалификации и вышла в плей-офф, который предусматривал два матча: полуфинальный и финальный. Однако с жеребьевкой нам не очень повезло: в соперники досталась сборная Швеции, которой мы проиграли 1:3. Шведы затем одолели еще и Польшу и теперь играют на чемпионате мира в группе с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Вообще, европейская квалификация - самая конкурентная. Помимо Украины в финальную часть чемпионата мира не вышла такая топовая сборная, как команда Италии. О Польше упоминалось выше, а еще нет и Дании, Греции и Румынии.

Как на чемпионат мира попали Гаити, Кабо-Верде и Кюрасао?

Сборным из североамериканского региона в целом на этот раз повезло: поскольку турнир принимают сразу три гегемона этого региона (Канада, США и Мексика), именно сборные этих стран не участвовали в отборе.

48 мест на чемпионате мира были распределены следующим образом:

  • 3 - страны-хозяйки
  • 16 - Европа
  • 9 - Африка
  • 8 - Азия
  • 6 - Южная Америка
  • 3 - Северная Америка
  • 2 - межконтинентальный плей-офф
  • 1 - Океания

И получается, что Панама, Кюрасао и Гаити, в отсутствие серьезной конкуренции в североамериканском отборе, выиграли свои группы и вышли на чемпионат мира.

Сборная Кабо-Верде отлично провела отборочный цикл в Африке. На секундочку, от этого континента на чемпионат мира не попали даже такие привычные участники этого турнира, как Нигерия и Камерун. Поэтому участие Кабо-Верде вполне закономерно.

Со стороны азиатского континента может удивить разве что присутствие Узбекистана или Ирака. Но Ирак пробился на мундиаль через межконтинентальный плей-офф (где дополнительный шанс получают команды из разных частей мира, кроме европейской), а Узбекистан занял второе место в своей группе азиатского отбора, что позволило ему пройти в финальную часть.

Поэтому особой трагедии в том, что Украина не попала на чемпионат мира, нет - это результат жесткой конкуренции в европейском отборе, который предусматривает лишь 16 путевок на чемпионат мира. А участие сборных небольших государств объясняется расширением общего количества участников и увеличением квот для стран с разных континентов, кроме Европы.

Ранее мы рассказывали об историческом триумфе Мохаммеда Салаха на чемпионате мира 2026 года.

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